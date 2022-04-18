الامارات | دبي القابضة تطلِق "تيكت للخير" خلال الشهر الفضيل لدعم مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي القابضة تطلِق "تيكت للخير" خلال الشهر الفضيل لدعم مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دبي القابضة، وهي شركة استثمارية عالمية متنوّعة الأنشطة في عدة قطاعات حيوية بما فيها التجزئة، والضيافة، والترفيه، عن إطلاق حملة "تيكت للخير" التابعة لبرنامجها الجديد للمكافآت السهلة والفورية "تيكت". وتتعهد دبي القابضة من خلال هذه الحملة بمطابقة كل النقاط التي يكسبها أعضاء البرنامج خلال الشهر الفضيل بما يعادلها من قيمة ماديّة لدعم مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال وتستمر المبادرة حتى 12 مايو 2022. وتهدف حملة "تيكت للخير" إلى دعم النساء والأطفال المعنّفين والمعرضين للخطر الذين يحظون برعاية المؤسسّة وتعكس أيضاً التزام دبي القابضة المستمر بتمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسيْن في دولة الإمارات دعماً للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وقالت الرئيس التنفيذي للتسويق والإعلام لدى دبي القابضة هدى بوحميد، : "بعد الإطلاق الناجح لبرنامج "تيكت" الشهر الماضي، يسعدنا من خلاله دعم قضية مهمّة تُعنى بحماية الأطفال والنساء خلال الشهر الفضيل. أذهلنا الإقبال على البرنامج، والذي يعود لسهولته القصوى في السماح للأعضاء بكسب المكافآت الفورية بطريقه مبتكرة والأقل تعقيداً. إذ سنتبرّع في كل مرة يزور بها عملاؤنا وجهاتِنا أو منافذ البيع التابعة للعلامات التجارية الشريكة لدينا بنفس القيمة التي يكسبون بها النقاط" حرصاً منّا على توفير فرص لعملائنا لعمل الخير في هذا الشهر الفضيل".

وتعليقاً على الحملة، قالت مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة شيخة سعيد المنصوري، : "يعد تحقيق المساواة بين الجنسيْن لكل النساء والفتيات أمراً بالغ الأهمية، ونحن على ثقة بأن حملة "تيكت للخير" ستساهم في دعم هذا الهدف السامي خلال شهر رمضان المبارك، وأن النتائج والمخرجات المرجوّة من هذه الشراكة ستعزّز جهودنا المحليّة والعالميّة لدعم النساء والأطفال الذين يحتاجون إلى مساعدتنا خاصّةً بعدما أسفرت الجائحة عن تفاقم التفاوت الاجتماعي بالنسبة للكثير من المحرومين والمستضعفين ".

ويمكن لأعضاء برنامج "تيكت" كسب النقاط ضمن أكثر من 500 علامة تجارية ومنفذ بيع، بما يتضمن مجموعة من الوجهات الرائدة لدبي القابضة، تشمل "بلوواترز" و"سيتي ووك" و"لا مير" و"ذا بييتش" و"الخوانيج ووك" و"منتجعات حتا" و"دبي باركس آند ريزورتس". كما يمكن استخدامه لكسب مكافآت فورية بسهولة في "مجلس العالم في القرية العالمية"،"روكسي سينماز" و"فنادق رووف" ومطعم "هيل هاوس براسري" و"ذا داك هوك" و"سكة كافيه" و"تيير موبيليتي" و"واشمين"، من بين أماكن عدة أخرى.

وصرّح الرئيس التنفيذي لشركة ميريكس للاستثمار شهرام شمسي، : " يوجد أكثر من 160 متجراً ومطعماً ومقهىً ومكانً للترفيه ضمن وجهات "سيتي ووك" و"لا مير" و"ذا بييتش" تعتمد برنامج "تيكت" اليوم، ونرى أنّ تكنولوجيا ربط البطاقة البنكية للعضو بحسابه ببرنامج المكافآت كمستخدم قد سهّل على عملائنا استخدامه بسلاسة وتلقائية. ويسعدنا دعم حملة "تيكت للخير" لتعزيز المساواة بين الجنسين ودعم المستضعفين خلال الشهر المبارك."

ومع برنامج "تيكت"، يمكن للأعضاء التسوق في المتاجر أو عن طريق منصّات التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت مع شركاء استراتيجيين مثل "أزاديا" عبر "أزاديا.كوم" أو مع علامات تجارية مثل "ديكاثلون" و"أوربان أوتفيترز" و"أنثروبولوجي" و"بوجي" و"ديشمان" و"كالزيدونيا" و"ميسجايدد" و"سالسا جينز" و"صن جلاس هات" وغيرها.

وأضاف مدير التجارة الإلكترونية لمجموعة أزاديا محمد سجاد بوجاني ، قائلاً : "نفخر بأننا شريك استراتيجي مع دبي القابضة عبر برنامج الولاء التابع لها "تيكت"، والذي يتيح لعملائنا فرصة الحصول على المكافآت بسهولة في المتاجر الخاصّة بنا وعبر منصاتنا للتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت. وفي رمضان هذا العام، نتشّرف بأن نكون جزءاً من حملة "تيكت للخير" التي تعزّز من هذه الشراكة خاصّة لأن الحملة تسعى إلى تحقيق تغيير هادف في المجتمع وبالتالي يتضح لعملائنا الكرام أن حبهم وثقتهم بعلاماتنا التجارية يساعدنا بتحقيق نجاحات كبيرة على المستوى المجتمعي والإنساني".

ويشارك أكثر من 50 منفذ في "بلوواترز" ببرنامج"تيكت بينما يوفِّر "سيتي ووك" أكثر من 80 متجر ومنفذاً للتسوق والترفيه، ويقدِّم "ذا بييتش" و"الخوانيج ووك" معاً أكثر من 60 منفذاً مشاركاً بما فيها المطاعم ومتاجر التسوق وتجارب الترفيه ومحال الإلكترونيات وغير ذلك الكثير، مما يتيح للأعضاء كسب النقاط بسهولة. كما يقدِّم "لا مير"، أحد أشهر الوجهات الشاطئية في دبي ، باقة من أكثر من 40 متجراً فريداً، مما يسمح للأعضاء الاستفاده من البرنامج بأقل جهد.

"تيكت" هو البرنامج الأول في الإمارات الذي يوفّر تكنولوجيا ربط البطاقات البنكية لحاملي بطاقات الإئتمان أو بطاقات الخصم البنكية من "ماستركارد" و"فيزا" بحساب العضو المستخدِم للبرنامج. وتتيح ميزة البرنامج "ماجيك إيرن" لأعضائه إمكانية كسب النقاط بكل سهولة وسلاسة لدى تنفيذ عملية الدفع باستخدام بطاقة بنكية صادرة من الإمارات و التي تم ربطها بالبرنامج أو الدفع باستخدام محفظة ( آبل أو سامسونغ أو جوجل) بعد ربط الخدمة المحفظة بتطبيق برنامج "تيكت".

يمكن تحميل تطبيق البرنامج عبر هذا الرابط . وللانضمام إلى البرنامج، كل ما عليك القيام به هو التسجيل ثم ربط بطاقة ائتمانية أو بطاقة خصم بنكية من "ماستركارد" أو "فيزا" صادرة من الإمارات بالحساب. سيتمكن الأعضاء بهذه الطريقة من كسب النقاط بسهولة عبر الدفع بالبطاقة التي تم ربطها مع الحساب لدى كل منافذ البيع التابعة لشركاء البرنامج بدون الحاجة إلى إبراز التطبيق أو بطاقة ولاء أو مسح أي إيصالات.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الرسمي للبرنامج Gettickit.com أو عبر صفحة البرنامج الرسمية على فيسبوك.

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