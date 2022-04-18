الامارات | مخبأة داخل ألواح الطاقة الشمسية.. شرطة دبي تضبط طناً و56 كيلو غراماً من مخدر الكريستال.. بالفيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن مخبأة داخل ألواح الطاقة الشمسية.. شرطة دبي تضبط طناً و56 كيلو غراماً من مخدر الكريستال.. بالفيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في عملية استباقية، أحبطت القيادة العامة لـشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تهريب طن و56 كيلو جراماً من مخدر الكريستال، بقيمة سوقية بلغت 68 مليوناً و640 ألفاً درهم.

وألقت القبض على المتهمين العشرة المقيمين في الدولة من جنسيات مختلفة، بعد متابعة ومراقبة دقيقة من قبل رجال مكافحة المخدرات ، في عملية نوعية اطلق عليها اسم " الألواح الشمسية ".

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