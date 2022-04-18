الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إسراف

رصد متسوّقون في منافذ بيع، إسراف البعض في شهر رمضان، إذ يشترون كميات كبيرة من المنتجات الغذائية، ويحملون أكثر من عربة، ويتسببون في ازدحام عند «كاونترات» الدفع، داعين إلى تنفيذ حملات توعية للحد من هذه الظاهرة.

عقود

اقترح قراء، على شركات الاتصالات إرسال عقود مرفقة بالشروط والأحكام عبر البريد الإلكتروني لدى طرحها عروضاً ترويجية على باقات الهاتف، وذلك كي يتسنى للمتعامل قراءتها والاطلاع عليها واتخاذ قرار الاشتراك بناءً على هذه الشروط، لافتين إلى أنهم اشتركوا في باقات وعروض عبر المكالمات الهاتفية مع المندوبين، ليكتشفوا لاحقاً وجود منافع ورسوم لم يطلبوها ولم يتم ذكرها من مندوب الشركة.

«إسعاد»

نوّه قارئ مواطن بحسن تواصل القائمين على بطاقة «إسعاد» في شرطة دبي، مع المتعاملين، مؤكداً أنه أجرى اتصالاً بخدمة المتعاملين للاستفسار عن مشكلة واجهها، ورصد سرعة في الرد، وتعاملاً بأدب، وحلاً للمشكلة في دقائق.

الروضة

قال متصل إنه يواجه صعوبة في إدخال ابنه مرحلة الروضة مع أشقائه في مدرسة خاصة بالشارقة، بسبب التشدد في إجراء الاختبارات التقييمية، لافتاً إلى أن الأطفال في هذه السن يذهبون إلى رياض الأطفال كي يتعلموا، ولا يفترض أن يكونوا متعلمين.

حملات

أفاد قارئ بأن قسم الخضراوات في أحد المراكز التجارية بأم القيوين يعرض «طماطم» تالفة وغير صالحة للاستهلاك للبيع في رفوف العرض، مطالباً دائرة البلدية بتنفيذ حملات رقابية لحماية المستهلكين.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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