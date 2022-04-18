الامارات | شمشير فاياليل يتبرع بمليون درهم لمبادرة «المليار وجبة»

شكرا لقرائتكم خبر عن شمشير فاياليل يتبرع بمليون درهم لمبادرة «المليار وجبة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبرَّع المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة «في بي أس للرعاية الصحية» في دولة الإمارات الدكتور شمشير فاياليل، بمبلغ مليون درهم إماراتي لحملة «المليار وجبة» التي تهدف إلى تأمين الدعم الغذائي على أوسع نطاق ممكن ومساندة الجوعى والمحتاجين من الشرائح المستهدفة في 50 دولة.

وتسهم تبرعات الأفراد والمؤسسات للمبادرة الإنسانية الأكبر في المنطقة في خلق شبكة موسعة لتوفير الوجبات الغذائية للفئات الأكثر حاجة، بما يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لإشراك كل الأفراد وشرائح المجتمع في العمل الخيري والإنساني في شهر رمضان الكريم، ومواجهة الجوع المستشري في العالم معاً.

وتدعم الإسهامات أهداف «المليار وجبة» التي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالتعاون والتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، وشبكة بنوك الطعام الإقليمية، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبنك الإمارات للطعام وعدد من مؤسسات العمل الخيري والإنساني.

وقال فاياليل: «يشرفنا أن نسهم في مبادرة المليار وجبة التي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية لإغاثة المحتاجين للمساعدات الغذائية والتي تدعم مواجهة تحدي الجوع وتمثّل قيم الإمارات وقيادتها الحكيمة في العطاء وتوسيع نطاق العمل الإنساني، خصوصاً مع تصاعد أزمة الجوع عالمياً وزيادة أعداد المتضررين منها، خصوصاً الأطفال واللاجئين وضحايا الكوارث والأزمات في المجتمعات الأقل حظاً».

وتستفيد «المليار وجبة» من المبادرات الطيبة من فاعلي الخير من الأفراد والشركات والمؤسسات العامة والخاصة من داخل الإمارات وخارجها، وتَستكمل ما حققته حملة «100 مليون وجبة» التي تمكنت من الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين خلال رمضان الفائت، واستقطبت إسهامات بلغت أكثر من ضعفَي المبلغ المنشود، محققةً 220 مليون وجبة.

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