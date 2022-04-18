الامارات | مبتكرون.. تطبيق ذكي يساعد أصحاب الهمم في متابعة أعمالهم

شكرا لقرائتكم خبر عن مبتكرون.. تطبيق ذكي يساعد أصحاب الهمم في متابعة أعمالهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنشأت ثلاث طالبات في الجامعة الكندية - دبي، تطبيقاً ذكياً لمساعدة أصحاب الهمم في متابعة أعمالهم، من خلال توفير تدريب منزلي متصل بمكان العمل باستخدام الواقع الافتراضي. وأنجزت التطبيق الطالبات في السنة الثانية من قسم العمارة، أمبر تورنادر، وجينا هرشوي، وجوليانا قايد.

وعمل الفريق على إنشاء التطبيق من خلال دراسات ريادة الأعمال التي نفذها تحت إشراف رائد الأعمال بالجامعة، الدكتور نافيد ياسين، وبدعم من خبيرة الصناعة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة Key٢Enable، إيشا أنور خورشيد. وقالت أمبر تورنادر: «التطبيق يهدف إلى مساعدة أصحاب الهمم على تطوير مهارات مكان العمل، التي يمكن أن تقودهم إلى عمل آمن وبناء استقلاليتهم». وأضافت: «اكتشفنا أن بيئات العمل التقليدية يمكن أن تسبب قلقاً لأصحاب الهمم، لذا بحثنا عن حل يمكنه معالجة هذا الأمر، ويستخدم التطبيق الذي أنشأناه الواقع الافتراضي لتمكينهم من تعلم وممارسة مهارات جديدة بأمان في بيئتهم الخاصة، بمساعدة مقدمي الرعاية الأساسيين». وذكرت جينا هرشوي: «يركز التطبيق على تطوير المهارات بطريقة شاملة، لضمان قدرة أصحاب الهمم على تأمين عمل مستدام». وقالت جوليانا قايد: «لقد علمتني هذه التجربة العديد من الدروس القيّمة في ريادة الأعمال. لقد طورت معرفتي بعالم الأعمال وجعلتني أشعر بمزيد من الثقة في مهارات العروض التقديمية، بعد أن تنافسنا مع طلاب كبار وطلاب دراسات عليا من جميع أنحاء المنطقة». وتمكن الفريق من حصد جائزة في مسابقة تحدي ابتكار لريادة الأعمال على مستوى مجلس التعاون الخليجي، وأخرى في مركز شراع لريادة الأعمال.

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