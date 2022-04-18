الامارات | «طرق دبي» تعتمد خطة خمسية للاستدامة

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» تعتمد خطة خمسية للاستدامة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت هيئة الطرق والمواصلات خطة خمسية متكاملة للاستدامة، للأعوام 2021-2025، بما يتواءم مع الغايات والأهداف الاستراتيجية المحدثة للهيئة، لدعم منظومة الاستدامة.

وقال المدير العام رئيس مجلس المديرين في الهيئة، مطر الطاير، إن «الخطة تُعدّ خطوة مهمة في طريق الهيئة نحو الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للدولة، مثل استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء 2030، ومئوية الإمارات 2071، والتوجهات المحلية لإمارة دبي».

وأضاف أنه «روعي في وضع الخطة تقييم مشروعات ومبادرات الهيئة كافة، واعتمدت على قياس الأثر البيئي والمجتمعي والاقتصادي للمشروعات ضمن إطار عمل الاستدامة في الهيئة، وقياس مدى ارتباط المشروعات مع الموضوعات ذات الأهمية النسبية، التي يجري الإفصاح عنها في تقرير الاستدامة السنوي في الهيئة»، مشيراً إلى أن «الخطة تشمل 20 مشروعاً، منها تسعة مشروعات تصب في محور الريادة البيئية، وستة مشروعات تتعلق بمحور الريادة المجتمعية، وخمسة مشروعات متعلقة بالازدهار الاقتصادي، ضمن إطار عمل الاستدامة في الهيئة».

وأكد الطاير أن الخطة سيكون لها أثر بيئي كبير في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتعزيز مرونة البنية التحتية للمواصلات العامة وتأثيرها فـي التغير المناخي، وتحقيق الهدف الاستراتيجي للهيئة المتعلق بتعزيز السلامة والاستدامة البيئية.

وتتبنى الخطة العديد من المشروعات المبتكرة، في أنظمة النقل الجماعي، وتدعم استراتيجية دبي للتنقل الذكي، الرامية لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة، من خلال وسائل المواصلات المختلفة بحلول عام 2030.

وتهدف المشروعات، ضمن المحور الاقتصادي، إلى تحقيق الاقتصاد الدائري، وتدعم خطة الهيئة لإعادة تدوير النفايات الناتجة عن عمليات ومشروعات الهيئة، بنسبة 100% بحلول عام 2030.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة حققت إنجازات كبيرة في مجال الاستدامة، فهي أول جهة في قطاع الطرق والمواصلات العامة على مستوى العالم تنشر تقرير الاستدامة الخاص بها، وفقاً لمعايير مبادرة إعداد التقارير العالمية (GRI)، ووفقاً للمعيار العالمي: ISAE3000 عام 2018، كما وقعت الهيئة عام 2020 الميثاق العالمي للأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بعد مواءمة بياناتها في تقارير الاستدامة التي تصدرها مع أهداف الأمم المتحدة، التي تُعنى بالتحديات العالمية، مثل الفقر وعدم المساواة والمناخ والتدهور البيئي والسلام والعدالة وحقوق الإنسان، ومكافحة الفساد، وهو ما يظهر التزامها بالمبادئ الـ10، في الميثاق، المتعلقة بهذه المجالات.

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