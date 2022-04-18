الامارات | الفصل الدراسي الثالث ينطلق اليوم حضورياً في المدارس الحكومية والخاصة

شكرا لقرائتكم خبر عن الفصل الدراسي الثالث ينطلق اليوم حضورياً في المدارس الحكومية والخاصة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستأنف اليوم المدارس الحكومية والخاصة المطبّقة منهاج وزارة التربية والتعليم، الدراسة في الفصل الدراسي الثالث والأخير من العام الدراسي الجاري لكل الصفوف بنظام التعليم الحضوري 100%، فيما يخوض الطلبة من الصف الثالث حتى الثاني عشر، المتغيبون بعذر عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني، امتحانات تعويضية اليوم.

وأكدت إدارات المدارس جاهزيتها لاستئناف الدراسة بعد إجازة الربيع، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية وبروتوكول عودة الطلبة للصفوف الدراسية المعمول بها، واضعة تنظيم برامج تثقيفية وتوعوية بشهر رمضان ضمن أولويتها وتنفيذها اعتباراً من اليوم الأول، للمحافظة على صحة وسلامة الميدان التربوي.

وأفاد مدير مدارس حكومية بأنهم تلقوا تعميماً من مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، بتحويل الدراسة الحضورية إلى نظام «التعليم عن بُعد» أيام الجمع خلال شهر رمضان الفضيل، وذلك في ما تبقى من الشهر الفضيل، ويشمل ذلك الطلبة وجميع الكوادر العاملة في المدارس.

وطالب مديرو المدارس، الذين فضلوا عدم ذكر أسمائهم، لـ«الإمارات اليوم»، باستمرار نظام التعليم عن بُعد في أيام الجمع طوال العام الدراسي، لأن الطلبة لا يدرسون أكثر من أربع ساعات في اليوم الواحد، وهي فترة قصيرة، وتتطلب تحريك الحافلات لنقل الطلبة، واستنزاف الوقت بشكل غير سليم.

وأوضح التعميم أن الدوام ‏من الإثنين إلى الخميس يكون حضورياً، ويومي الجمعة في 22 و29 أبريل الجاري سيكون الدوام عن بُعد للطلبة والكادر الإداري والتعليمي.

من جهة أخرى، تبدأ اليوم، الامتحانات التعويضية، لطلبة المدارس الحكومية والخاصة المطبقة للمنهاج الوزاري، الذين تغيبوا عن امتحانات الفصل الثاني.

وحدد دليل استعداد المدارس لامتحانات نهاية الفصل الثاني للعام الدراسي الجاري، الذي أصدرته مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، إطاراً زمنياً للامتحانات التعويضية لكل الطلبة من الصف الثالث إلى الصف الثاني عشر، خلال الفترة من 18-22 أبريل الجاري.

وأوضح جدول الامتحانات التعويضية الذي اعتمدته المؤسسة، أخيراً، للصفوف من الثالث إلى الثاني عشر (للمسار العام والمتقدم والنخبة والتطبيقي)، أن الامتحانات على فترتين في اليوم الواحد، حيث تبدأ الأولى الساعة التاسعة صباحاً وتنتهي الحادية عشرة، لمدة ساعتين، وتبدأ الثانية من الساعة 11:30 إلى الساعة 1:30 ظهراً لمدة ساعتين. ويستهل (يوم الإثنين) طلبة الصف الثاني عشر (متقدم وعام)، الامتحانات بمادتي الرياضيات والعلوم الصحية، وطلبة المسار التطبيقي بمادة الرياضيات التطبيقية، ومسار النخبة بمادتي الرياضيات والأحياء.

وفي اليوم الثاني (يوم الثلاثاء) يؤدي طلبة مسار النخبة والعام والمتقدم امتحان مادتي اللغة الإنجليزية والفيزياء، فيما يؤدي طلبة المسار التطبيقي امتحان مادة اللغة الانجليزية.

وفي اليوم الثالث (يوم الأربعاء) يؤدي طلبة جميع المسارات امتحان مادة اللغة العربية فقط، فيما يؤدون في اليوم الرابع (يوم الخميس) امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الإسلامية.

ويختتم (يوم الجمعة) طلبة مساري النخبة والمتقدم امتحاناتهم بمادة الكيمياء، وطلبة المسار التطبيقي بمادة العلوم التطبيقية، وطلبة المسار العام بمادة الكيمياء/الأحياء.

تقليص عدد الحصص

أفاد تعميم مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، بأن عدد الساعات الأسبوعية، الكادر الإداري والتعليمي، 25 ساعة لكل الحلقات بمعدل خمس ساعات ونصف ساعة عمل يومياً من الإثنين إلى الخميس من التاسعة إلى 2:30 بعد الظهر، أو من الثامنة إلى 1:30 بعد الظهر، وفق اعتماد الرئيس المباشر، ويوم الجمعة من التاسعة إلى 12:00 ظهراً، أو من الثامنة إلى 11:00 صباحاً.

‏وأكد التعميم أنه تم تقليص عدد خمس حصص من النصاب الأساسي للحصة الأسبوعية لمواد الأنشطة بحيث تتحول إلى التعليم الذاتي، وعدد الحصص للحلقة الأولى من الإثنين إلى الخميس ست حصص، والجمعة ثلاث حصص.

وبالنسبة للحلقتين الثانية والثالثة عدد الحصص من الإثنين إلى الخميس سبع حصص، أما الجمعة ثلاث حصص، ويبلغ مدة الحصة 35 دقيقة بواقع استراحتين يومياً.

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