الامارات | شركة تنظيم حفلات ترد تكاليف الفرح لشقيقة العريس

شكرا لقرائتكم خبر عن شركة تنظيم حفلات ترد تكاليف الفرح لشقيقة العريس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة العين الابتدائية، بإلزام شركة تنظيم أعراس، رد مبلغ 12 ألف درهم إلى عميلة، وذلك بعد قيام الأخيرة بالاتفاق على إلغاء حفل العرس.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى طالبت فيها بإلزام شركة تنظيم أفراح دفع 12 ألف درهم، مشيرة إلى أنها اتفقت مع المدعى عليها على تنظيم حفل زفاف لشقيقها، مقابل 21 ألف درهم، سددت منه 14 ألف درهم، ولظروف وفاة قريب لهم، اتفقت مع الشركة على إلغاء الحفل، وقامت الأخيرة بإعادة مبلغ 2000 درهم، وماطلت في رد بقية المبلغ.

وخلال نظر الدعوى تخلف ممثل الشركة عن الحضور، وقررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للمدعية فحلفتها.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن البين من مطالعة الأوراق وجود اتفاق بين الطرفين، يتضمن التزام المدعى عليها تنظيم مراسم زفاف شقيق المدعية، وقدمت الأخير ما يفيد سدادها مبلغ 14 ألف درهم.

وأشارت المحكمة إلى تمسك المدعية بأنه تم الاتفاق بينهما شفاهةً على إلغاء الحفل ورد المبالغ المسددة، وذلك لظروف وفاة أحد الأقارب، واستدلت على ذلك بإيصال يفيد برد مبلغ 2000 درهم من المبالغ المسددة من المدعية، لافتة إلى عدم حضور ممثل المدعى عليها، ليقدم ما يدحض ادعاء الشاكية، ما يعد ذلك قبولاً شفوياً صريحاً من الطرفين، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعية 12 ألف درهم.

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