الامارات | في الميدان

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسّسة الإمارات للتعليم المدرسي عن إعادة فتح باب التسجيل والنقل من المدارس الخاصة إلى الحكومية، أو من خارج الدولة للطلبة المواطنين ومن في حكمهم، وفتح التسجيل للطلبة المقيمين للعام الدراسي 2023/2022، ويستمر التسجيل لغاية 29 أبريل الجاري، وذلك عبر موقع المؤسسة الإلكتروني www.ese.gov.ae. وكانت المؤسسة أتاحت التسجيل بالمدارس الحكومية، في 14 من مارس الماضي، إلى جانب نقل الطلبة من المدارس الخاصة إلى الحكومية أو من خارج الدولة للطلبة المواطنين ومن في حكمهم للعام الدراسي 2023/2022، وذلك حتى الأول من أبريل.

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