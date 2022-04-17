الامارات | مزاد "أنبل رقم" الخيري الداعم لـ"المليار وجبة" ينطلق في أبوظبي الأربعاء

شكرا لقرائتكم خبر عن مزاد "أنبل رقم" الخيري الداعم لـ"المليار وجبة" ينطلق في أبوظبي الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بالتزامن مع "يوم زايد للعمل الإنساني"، ينطلق يوم الأربعاء 20 أبريل الجاري مزاد "أنبل رقم" الخيري في أبوظبي، لدعم جهود مبادرة "المليار وجبة" الأكبر في المنطقة، التي تنظمها "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، من خلال تخصيص ريعه لتقديم العون الغذائي للمحتاجين والفقراء، وخاصة الفئات الضعيفة من الأطفال واللاجئين والنازحين والمتضررين من الأزمات والكوارث في 50 دولة حول العالم.

ويشارك في المزاد الخيري نخبة من رجال أعمال ورواد العمل الخيري والإنساني والداعمين لمبادرات الإمارات الإغاثية حول العالم، حيث يزايدون على خمسة أرقام مميزة للوحات المركبات وعشرة أرقام مميزة للهواتف المتحركة، سيعود ريعها كاملاً لدعم الأهداف الإنسانية لمبادرة "المليار وجبة"، بتوفير شبكة أمان غذائي تمتد من الإمارات وصولاً إلى المحتاجين في أماكن تواجدهم في 50 دولة، والتصدي لتحدي الجوع الذي يهدد حياة 800 مليون إنسان حول العالم.

وتنظم مزاد "أنبل رقم" الخيري في أبوظبي "الإمارات للمزادات" لصالح مبادرة "المليار وجبة" بالتعاون مع شرطة أبوظبي وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) وشركة "اتصالات الإمارات".

- أرقام حصرية في أبوظبي-

ويعرض المزاد الخيري في أبوظبي الأرقام المميزة الخاصة بلوحات المركبات في أبوظبي، وهي رقم 2 من الفئة الثانية، وأرقام 11 من الفئة الثانية، و20 من الفئة الثانية، و99 من الفئة الأولى، والرقم الثلاثي 999 من الفئة الثانية.

ويقام مزاد "أنبل رقم" الخيري حضورياً في أبوظبي مساء يوم الأربعاء 20 أبريل في فندق "قصر الإمارات"، بمشاركة رجال أعمال ورواد العمل الإنساني والمجتمعي الساعين لمساندة القضايا الهادفة كمبادرة "المليار وجبة".

يأتي ذلك بعد تنظيم نسخة مماثلة من مزاد "أنبل رقم" الخيري في دبي يوم السبت 16 أبريل 2022، ونجحت في جمع 53 مليون درهم لدعم مبادرة "المليار وجبة"، كما سجلت بيع ثالث أغلى رقم مميز للوحة مركبة بقيمة 35 مليون درهم لرقم اللوحة AA8 الصادر في دبي، وتحقيق رقم الهاتف المتحرك الماسي من اتصالات 0549999999 مبلغ 5 ملايين درهم.

أرقام ماسية ومميزة-

كما يعرض مزاد "أنبل رقم" الخيري في أبوظبي مجموعة من أرقام الهاتف المتحرك المميزة من كل من "اتصالات" و"دو".

وتضم قائمة الأرقام الماسية المقدمة من "اتصالات" في مزاد "أنبل رقم" في أبوظبي خمسة أرقام حصرية هي 0547444444، 0542244444، 0542422222، 0547799999، 0567777722 .

كما تقدم "دو" في مزاد "أنبل رقم" في أبوظبي خمسة أرقام مميزة هي 0589999996، 0586666662، 0581111114 ،0582444444 ،0586222222 .

ابتكار لتوسيع دائرة العمل الخيري-

وتشكل المزادات الخيرية خياراً مبتكراً لتوسيع دائرة العمل الإنساني من خلال إشراك رجال الأعمال ورواد العمل الإنساني في المبادرات الهادفة مثل "المليار وجبة" التي تسعى لتوفير شبكة أمان غذائي من الإمارات إلى المعسرين في المناطق الأشد حاجة، وتدعم مزادات "أنبل رقم" الخيرية في كل من دبي وأبوظبي جهود مبادرة "المليار وجبة"، الأكبر من نوعها على مستوى المنطقة، لتوفير الدعم الغذائي للفقراء والمحتاجين في 50 دولة بتفعيل مبدأ التمويل المجتمعي للعمل الخيري.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news