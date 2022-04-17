الامارات | "الأرصاد": انخفاض في درجات الحرارة غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": انخفاض في درجات الحرارة غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، تكون شمالية غربية / 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س .

ولفت المركز - في نشرته اليومية - إلى أن الخليج العربي سيكون مضطربا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:25 والثاني عند الساعة 15:02 والجزر الأول عند الساعة 08:09 والثاني عند 20:00.

ونوه إلى أن بحر عمان سيكون مضطربا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:17 والثاني عند الساعة 22:33 والجزر الأول عند الساعة 16:52 والثاني عند الساعة 05:07.

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