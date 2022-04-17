الامارات | مكتوم بن محمد يطلق محكمة خاصة بالتركات ضمن محاكم دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن مكتوم بن محمد يطلق محكمة خاصة بالتركات ضمن محاكم دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، اليوم، عن اطلاق محكمة خاصة بالتركات تتكون من دوائر قضائية ذات تخصصات متنوعة، ضمن محاكم دبي.

وقال سموه بتغريدة في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أطلقنا ضمن محاكم دبي محكمة خاصة بالتركات تتكون من دوائر قضائية ذات تخصصات متنوعة لنظر كافة الدعاوى وطلبات التركات أمام جهة قضائية واحدة ووفق إطار زمني محدد. نسعى لتطوير منظومة القضاء النوعي في دبي باعتباره السبيل للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وهدفنا أفضل نظام للتقاضي في العالم".

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