الامارات | 3 أوراق تمكن المواطنين في الخارج من تجديد جواز سفرهم إلكترونياً

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أوراق تمكن المواطنين في الخارج من تجديد جواز سفرهم إلكترونياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، 3 أوراق فقط، على المواطنين تقديمها للتمكن من تجديد جواز سفرهم أثناء تواجدهم في الخارج، وهي صورة عن جواز السفر، صورة شخصية، رسالة توضح أسباب الإقامة خارج الدولة.

وأوضحت أنه يمكن للمواطنين التقديم على خدمة تجديد جواز السفر من خلال زيارة صفحة المسافر الإماراتي في الموقع الإلكتروني للوزارة أو التطبيق الذكي (UAEMOFAIC)، حيث تتوفر العديد من الخدمات الذكية، التي يمكنها إنجازها بإجراءات سهلة لخدمة المواطنين الإماراتيين، أو التواصل مع مركز اتصال وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وأشارت إلى أنه بإمكان مواطني دولة الإمارات في الخارج التقديم على جواز الطوارئ في حال تلف أو فقدان جواز السفر، ولمعرفة التفاصيل يمكن زيارة التطبيق الذكي أو الموقع الالكتروني لوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

ونصحت المسافرين بالتأكد من صلاحية جواز سفرهم لمدة تغطي فترة السفر من مغادرة الدولة وحتى العودة إليها، على ألا تقل مدة الصلاحية عن ستة أشهر، فضلا عن أهمية التعرف على أبرز المستجدات الخاصة بالسفر إلى الوجهة المقصودة، والتسجيل في خدمة تواجدي، والتأكد من عدم وجود منع سفر أو تعليق للطيران في بلد الوجهة، والإطلاع على حالة الإعفاء من التأشيرة قبل السفر إلى الوجهة المقصودة.

كما دعت إلى الحصول على تأمين طبي عالمي، يتضمن تأمينا ضد فيروس كورونا ، إذ تكمن أهميته في الحصول على الرعاية الصحية اللازمة وتجنب مخاطر المضاعفات الصحية إثر الإصابة بالفيروس، وتفادي تكبد المصاريف والنفقات الطبية خلال التواجد خارج الدولة.

طلب إصدار جواز

يمكن لمواطني دولة الإمارات التقدم بطلب إصدار جوازات السفر أو تجديدها، أو استصدار بدل فاقد أو تالف من خلال عدة قنوات تشمل:

الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب/ قسم الجنسية

البوابة الإلكترونية للجنسية والإقامة (eChannels).

خدمة إصدار جواز السفر للمواطنين عبر الإنترنت - الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

مطارات أبوظبي ودبي والشارقة.

وتقدم الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في مطاري أبوظبي ودبي خدمة تجديد جواز السفر في المطار على مدار الساعة.

ويسري مفعول جواز السفر لمدة لا تزيد عن خمس سنوات من تاريخ إصداره، أو إلى أن تنتهي جميع صفحاته أيهما يأتي أولاً، وبالتالي فإن جواز السفر، لا يكون صالحاً للتمديد بعد انتهاء صلاحيته بل يتعين على حامله التقدم بطلب للحصول على جواز سفر جديد.

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