الامارات | آزاد موبين يتبرع بمليون درهم لمبادرة "المليار وجبة" الأشمل من نوعها في المنطقة

شكرا لقرائتكم خبر عن آزاد موبين يتبرع بمليون درهم لمبادرة "المليار وجبة" الأشمل من نوعها في المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الدكتور آزاد موبين، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة "أستر دي إم هيلث كير"، عن دعمه لمبادرة "المليار وجبة" الأشمل من نوعها، من خلال التبرع بمبلغ مليون درهم.

ويندرج هذا التبرع ضمن الجهود الإنسانية التي تبذلها المجموعة لمساعدة المحتاجين، مما يتناسب ورؤية دولة الإمارات ومبادراتها العظيمة تجاه المحتاجين والأقل حظاً والجوعى في المجتمعات الفقيرة.

وتضاف المساهمات والتبرعات التي يقدمها عدد كبير من الأفراد والمؤسسات وقطاعات الأعمال الحكومية والخاصة، وتشكل استجابة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتوفير شبكة أمان غذائي للفقراء والجائعين في 50 دولة، بما يعكس القيم الإنسانية لشعب الإمارات ولإيصال مليار رسالة إنسانية من دولة الإمارات إلى العالم.

وتوفر التبرعات مواد غذائية أساسية وطرود تموينية للفئات الأقل حظاً من الأطفال واللاجئين والمشردين والمتضررين من الأزمات والكوارث في 50 دولة.

وقال الدكتور آزاد موبين: "على مر السنين يبقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مصدر إلهامنا بقيادته الحكيمة وجهوده نحو النهوض بالمجتمع والمحتاجين على المستوي المحلي والعالمي. أحدثت جهود صاحب السمو فارقاً إيجابياً في حياة الملايين حول العالم بجانب تميز دولة الإمارات العربية المتحدة كواحدة من أكثر الدول إيثاراً في العالم. إطعام الجائع هي إحدى أعظم الهدايا التي يمكن أن نقدمها – فيعتبر إطعام المحتاجين في 50 دولة مهمةً ضخمة، ولكن دبي تجعل من المستحيل ممكناً. تشرفنا المساهمة في مبادرة ‏صاحب السمو «المليار وجبة»‏ تماشياً مع برنامج ‏«متطوعو آستر»‏ والمبادرات الأخرى لمساعدة الفقراء والمحتاجين".

وتستقبل مبادرة "المليار وجبة" التبرعات عبر أربع قنوات معتمدة هي الموقع الإلكتروني www.1billionmeals.ae والتحويل المصرفي لحساب مبادرة "المليار وجبة" على رقم الحساب المعتمد: AE300260001015333439802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي. أما في حال الرغبة بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة من خلال اشتراك شهري، يمكن إرسال رسالة نصية بكلمة "وجبة" أو "Meal" على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة "دو" أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة "اتصالات". كما يمكن التبرع بالتواصل مع مركز اتصال مبادرة "مليار وجبة" على الرقم 8009999.

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