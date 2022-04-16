الامارات | AA8 ضمن 4 أرقام مركبات مميزة تعرض اليوم للمزايدة لصالح "مليار وجبة"

شكرا لقرائتكم خبر عن AA8 ضمن 4 أرقام مركبات مميزة تعرض اليوم للمزايدة لصالح "مليار وجبة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعقد مساء اليوم أول مزادات "أنبل رقم" الخيرية في دبي، المخصصة لمساندة مبادرة "المليار وجبة" التي تنظمها "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، بهدف توفير الدعم الغذائي للمحتاجين والفقراء في عدد من دول العالم، وذلك بالمزايدة على 4 أرقام مميزة للوحات المركبات في دبي من بينها الرقم AA8 ،كما ستطرح للمزايدة 10 ارقام هواتف متحركة مميزة تقدمها كل من شركتي "اتصالات" و "دو"، بواقع 5 خطوط لكل شركة وذلك في إطار جهود الشركتين لدعم المبادرة.

ويعرض المزاد الخيري، الذي تنظمه "الإمارات للمزادات" بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي وشركة "اتصالات الإمارات" وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) ، مجموعة حصرية من الأرقام المميزة للوحات المركبات المسجلة وأرقام الهاتف المتحركة التي سيعود ريعها لدعم جهود مبادرة "المليار وجبة"، لتوفير الدعم الغذائي للفقراء والمحتاجين وخاصة الفئات الضعيفة من الأطفال واللاجئين والنازحين والمتضررين من الكوارث والأزمات في 50 دولة حول العالم.

وتضم قائمة الأرقام التي ستعرض في المزاد مجموعة من الأرقام المميزة الخاصة بلوحات المركبات تقدمها هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أبرزها رقم اللوحة الفردي المميز AA8، بالإضافة إلى ثلاثة أرقام ثنائية مميزة هي F55 وV66 وY66.

من جهتها خصصت "اتصالات الإمارات" رقم هاتف متحرك ماسي بلس 0549999999، بالإضافة إلى أرقام الهاتف المتحرك الماسية الاخرى تتضمن الأرقام 971569999995، 971569199999، 971569999955، 971565566666.

وتقدم "دو" قائمة الأرقام المميزة تشمل ارقام الهواتف 971581111113، 971589999991، 971586666663 ،971581333333، 971586333333.

ويعقد المزاد اليوم في الساعة 9 مساء في فندق ومنتجع "فور سيزونز دبي" بحضور مجموعة من المسؤولين والشخصيات البارزة في المجتمع.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news