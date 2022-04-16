الامارات | شاهد ..محمد بن راشد يتفقد الأسعار في جمعية الاتحاد التعاونية بدبي

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ..محمد بن راشد يتفقد الأسعار في جمعية الاتحاد التعاونية بدبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وهو يتفقد الأسعار وتوافر السلع الأساسية في جمعية الاتحاد التعاونية بالورقاء.



وأثنى رواد التواصل على مبادرة سموه، مؤكدين أنها تعكس حرصه الكبير ومتابعته الشخصية المتواصلة لحاجات الناس، لضمان إسعاد المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات فضلاً عن التزام الجمعيات والأسواق بالأسعار المحددة وعدم رفعها.

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