الامارات | "مسبار الأمل" يرصد المريخ بكاميرا رقمية دقيقة

شكرا لقرائتكم خبر عن "مسبار الأمل" يرصد المريخ بكاميرا رقمية دقيقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رصد مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل"، الكوكب الأحمر على ارتفاع 10 آلاف كم، بواسطة كاميرا الاستكشاف الرقمية، في صورة تعد الأقرب منذ وصوله إلى المدار في التاسع من فبراير 2021.

وأوضحت تغريدة على الحساب الرسمي للمسار على "تويتر"، أن مريم يوسف، محللة بيانات علمية، عملت على بيانات الصورة الملتقطة، من الموقع على دوائر العرض وخطوط الطول: 7.84°، 252.55°.

وكان توقيت الرصد في الخامس من مارس 2021، في الساعة: 10:19:38 - 10:20:09، ورقم المدار: 17، كما أن الفصل على المريخ: 12.72°، ووضعية التشغيل: XOS4، بينما كان ارتفاع مسبار الأمل: 10,251 كم – 10,200 كم.

وتم نشر عدد من الصور للمريخ، أخيراً، على ارتفاعات متفاوتة من 20-28 ألف كم، خلال منتصف فصل الصيف في النصف الشمالي للمريخ؛ تظهر سحب غبار يميل لونها إلى البنّي، وأخرى تظهر عاصفة حلزونية في منتصف الصيف بالنصف الشمالي من المريخ.

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