الامارات | منصور بن محمد يكرّم شخصية العام الإسلامية والفائزين بجائزة دبي للقرآن

شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن محمد يكرّم شخصية العام الإسلامية والفائزين بجائزة دبي للقرآن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كرم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم حفل ختام جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم للدورة "25"، فضيلة الشيخ ابراهيم الأخضر بن علي القيم، وتكريم الفائزين بالمراكز العشرة الأولى في المسابقة.

اسماء الفائزين بالمراكز العشرة الاولى في مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم

المركز الأول بوبكر عبد الهادي راجع من الجزائر

والمركز الثاني مكرر الحاج شيخ جاه من السنغال

والمركز الثاني مكرر نادي سعد جابر محمد من مصر

والمركز الرابع مكرر أبرار محمد جمال الدين من الولايات المتحدة

والمركز الرابع مكرر موسى أحمد اعل من موريتانيا

والسادس مكرر زين العابد واليارييل من الهند

والسادس مكرر عمر سعيد أحمد حارب الفلاحي من الامارات

والمركز الثامن حسين بيزيوينايو من رواندى

والمركز التاسع إبراهيم خيرالدين محمد من اثيوبيا

والمركز العاشر محمد توحيد الإسلام عبيد الله من بنجلاديش

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