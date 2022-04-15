الامارات | "دو" تخصص أرقاماً هاتفية مميزة في مزادات "أنبل رقم" الخيرية دعماً لمبادرة "المليار وجبة"

شكرا لقرائتكم خبر عن "دو" تخصص أرقاماً هاتفية مميزة في مزادات "أنبل رقم" الخيرية دعماً لمبادرة "المليار وجبة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) تخصيص مجموعة حصرية من الأرقام المميزة للهواتف المتحركة ضمن مزادات "أنبل رقم" الخيرية الداعمة لجهود مبادرة "المليار وجبة"، الأكبر في المنطقة لتوفير الدعم الغذائي للمحتاجين في 50 دولة.

وتتم المزايدة على أرقام الهاتف المتحرك المميزة في مزاد "أنبل رقم" ضمن فعاليتين رئيسيتين الأولى تقام في دبي مساء يوم السبت الموافق 16 أبريل 2022 في فندق "فور سيزنز جميرا"، والثانية في أبوظبي مساء يوم الأربعاء 20 أبريل 2022 في فندق "قصر الإمارات"، بمشاركة رجال أعمال وشخصيات داعمة للعمل الخيري والإنساني في دولة الإمارات.

وتطرح "دو" أرقاماً هاتفية مميزة ضمن مزادات "أنبل رقم" الخيرية ليعود ريع المزايدة عليها لمساندة جهود مبادرة "المليار وجبة" في تمويل الدعم الغذائي للفقراء والمحتاجين وخاصة الفئات الضعيفة من الأطفال واللاجئين والنازحين والمتضررين من الكوارث والأزمات حول العالم.

أرقام هاتفية مميزة

وتعرض مزادات "أنبل رقم" الخيرية الداعمة لمبادرة "المليار وجبة" أرقام الهاتف المتحرك المميزة المقدمة من "دو" في دبي وهي 971581111113، 971589999991،971586666663،

971581333333، 971586333333

كما تعرض "دو" الأرقام المميزة للهاتف المتحرك في مزاد "أنبل رقم" في أبوظبي وهي 971589999996، 971586666662، 971581111114 ،971582444444 ،971586222222

طريقة مبتكرة للعمل الخيري

وتفتح المزادات الخيرية باب المساهمة المميزة لكبار المتبرعين ورواد العمل الخيري والإنساني في الإمارات في الحملة الأكبر في المنطقة لتقديم الدعم الغذائي للفقراء والمحتاجين بطريقة مبتكرة.

ويسهم ريع مزادات "أنبل رقم" الخيرية، في توفير شبكة أمان غذائي للمحتاجين والفقراء في المجتمعات الأقل حظاً وتحقيق أهداف لمبادرة "المليار وجبة"، التي تنظمها "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، للوصول بالدعم الغذائي لمستحقيه، وخاصة الأطفال واللاجئين والنازحين وضحايا الأزمات والكوارث، ومواجهة تداعيات تحدي الجوع وسوء التغذية الذي يسلب حياة 25 ألف إنسان يومياً، وذلك بتعاونها وتنسيقها مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، وشبكة بنوك الطعام الإقليمية، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، وبنك الإمارات للطعام، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

تمكين رواد العطاء من المساهمة

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) فهد الحساوي : "إن دعم مبادرات العمل الخيري والإنساني جزء محوري من استراتيجية عمل دو"، لافتاً إلى أن حملة المليار وجبة التي انطلقت من الإمارات لإغاثة المحتاجين والفقراء في 50 دولة حول العالم بتوفير الدعم الغذائي المباشر لهم بالتعاون مع منظمات دولية وشبكات طعام إقليمية تمثل مبادرة إنسانية غير مسبوقة في حجمها على مستوى المنطقة، مؤكداً أن تعاون دو مع "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" في مزاد "أنبل رقم" يمكّن محبي العطاء في مجتمع الإمارات من المساهمة بالعمل الإنساني من خلال ريع المزايدة على الأرقام المميزة التي تقدمها دو لمساندة هذه المبادرة الخيرية الهادفة.

قنوات عديدة للتبرع

وتوفر مبادرة "المليار وجبة" طوال مدة الحملة قنوات معتمدة لتلقي المساهمات والتبرعات لمبادرة المليار وجبة هي الموقع الإلكتروني www.1billionmeals.ae والتحويل المصرفي لحساب مبادرة "المليار وجبة" على رقم الحساب المعتمد: AE300260001015333439802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي. كما يمكن التبرع بالتواصل مع مركز اتصال مبادرة "مليار وجبة" على الرقم 8009999. أما في حال الرغبة بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة من خلال اشتراك شهري، يمكن إرسال رسالة نصية بكلمة "وجبة" أو "Meal" على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة "دو" أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة "اتصالات" داخل الدولة.

كما تسجل المبادرة تبرعات نوعية من سباق عطاء المؤسسات الحكومية والشركات والمدارس والمؤسسات التعليمية عبر منصة التمويل الجماعي YallaGive.

مبادرة المليار وجبة

وتمثل مبادرة "المليار وجبة"، الأكبر من نوعها على مستوى المنطقة قيم مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية الهادفة إلى إشراك الجميع في العمل الخيري والإنساني من الأفراد والمؤسسات من مختلف القطاعات في دولة الإمارات والعالم بتركيزها على مفهوم التمويل المجتمعي المستدام لتوفير الدعم الغذائي ومقومات الأمن الغذائي للفئات الأشد حاجة، وفتحها باب المشاركة في حراك مجتمعي شامل هادف لنسج شبكة لمن لا يجدون قوت يومهم.

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