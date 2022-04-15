الامارات | شرطة أبوظبي تثبت لوحات الكترونية لتعزيز منظومة خفض السرعات

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تثبت لوحات الكترونية لتعزيز منظومة خفض السرعات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنجزت شرطة أبوظبي تركيب مجموعة من اللوحات الإلكترونية المضيئة و الشواخص المرورية الجديدة على يسار الطرق الرئيسية على مستوى إمارة أبوظبي و تعمل الكترونيا بالارتباط مع مركز المدينة الآمنة عند تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/ ساعة .

وأوضحت أن اللوحات الالكترونية ستعمل عند تفعيل منظومة خفض السرعات ويتم عرض السرعات الجديدة بالإضافة الى إرسال رسائل تحذيرية عبر منظومة الإنذار المبكر .

وحثت السائقين بضرورة خفض السرعات عند وميض اللوحات الالكترونية بتحديد سرعة القيادة إلى 80كم في الساعة تطبيقاً لقرار لجنة السلامة المرورية في الظروف الجوية المتقلبة والتي تشمل الأمطار والرياح والعواصف الرملية والضباب " ، و الحرص على ترك مسافة أمان كافية.

وأكدت أهمية متابعة النشرة الجوية في تلك الظروف للاطلاع على أحوال الطقس، ليكون السائق مستعداً للقيادة في الأحوال الجوية المتغيرة، والتقيد بالتعليمات الوقائية من خلال المنظومة الذكية حيث تتضمن إرشادات مرورية، وخفض السرعات، وإيقاف حركة سير المركبات إلى حين وضوح الرؤية في حال تشكل الضباب.

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