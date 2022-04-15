الامارات | صحة دبي: 5 عادات صحية يجب أن يلتزم بها الصائم في رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن صحة دبي: 5 عادات صحية يجب أن يلتزم بها الصائم في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت هيئة الصحة في دبي 5 عادات يجب اتباعها خلال شهر رمضان لضمان صيام صحي، خالي من المضاعفات الصحية، للفئات العمرية المختلفة.

وشملت العادات الخمس ضرورة ممارسة الرياضة قبل ساعة من الإفطار لإنقاص الوزن وحرق الدهون، مالم يكن هناك مانع صحي، وتجنب ممارستها تحت أشعة الشمس المباشرة في مكان حار.

وتابعت الهيئة" تتمثل العادة الثانية في ضرورة حصول الصائم على قدر كاف من النوم المتواصل خلال الليل، لمدة لا تقل عن 4 ساعات قبل الاستيقاظ للسحور، وتجنب الإفراط في الأكل قبل النوم مباشرة، إذ يسبب ذلك اضطراباً في النوم وزيادة ارتجاع الحمض إلى المريء.

وأضافت" يجب على الحامل والمرضع مراجعة الطبيب لمناقشة مدى القدرة على الصيام والحصول على النصائح الهامة، وتناول كميات كبيرة من السكريات التي قد ترفع نسبة سكر الدم بسرعة مما يؤدي لاحقاً إلى انهيار الطاقة".

وتتمثل العادة الرابعة في الإكثار من شرب السوائل وتناول المكسرات والأسماك، حيث تحتوي على فيتامين "هـ" الذي يجدد خلايا البشرة، وتجنب تناول الأطعمة الدهنية والمشروبات الغازية حيث تساهم في ظهور الحبوب".

وشملت العادة الخامسة الأطفال، حيث أكدت الهيئة على ضرورة التدرج في تعويد الطفل على الصيام كإمساكه عن الطعام والشراب بداية النهار أو آخره، وتجنب الطلب من الطفل صيام يوم رمضان كاملاً، خصوصاً إذا كان عمره أقل من 9 سنوات.

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