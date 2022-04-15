الامارات | مزاد "أنبل رقم" الخيري للأرقام المميزة ينطلق غداً في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن مزاد "أنبل رقم" الخيري للأرقام المميزة ينطلق غداً في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينطلق غداً السبت أول مزادات "أنبل رقم" الخيرية في دبي، لمساندة مبادرة "المليار وجبة" الأكبر في المنطقة، التي تنظمها "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، وتوفير الدعم الغذائي للمحتاجين والفقراء، وذلك بمشاركة رجال أعمال وشخصيات رائدة في العمل الخيري والإنساني.

ويعرض المزاد الخيري، الذي تنظمه "الإمارات للمزادات" بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي وشركة "اتصالات الإمارات" وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) ، مجموعة حصرية من الأرقام المميزة للوحات المركبات المسجلة وأرقام الهاتف المتحرك التي سيعود ريعها لدعم جهود مبادرة "المليار وجبة"، الأكبر في المنطقة لتوفير الدعم الغذائي للفقراء والمحتاجين وخاصة الفئات الضعيفة من الأطفال واللاجئين والنازحين والمتضررين من الكوارث والأزمات في 50 دولة حول العالم.

ويساهم ريع مزادات "أنبل رقم الخيرية"، في دعم الأهداف الإنسانية لمبادرة "المليار وجبة"، بإطعام الجوعى والتصدي لتحدي الجوع عبر تقديم الدعم الغذائي المباشر للمحتاجين في كافة المجتمعات الأقل حظاً التي تغطيها المبادرة.

وعبر المزايدة على مجموعة من الأرقام المميزة الخاصة بلوحات المركبات وأرقام الهاتف المتحرك المميزة، يساهم المشاركون في المزاد الخيري من مختلف الفعاليات الاقتصادية ومؤسسات العمل الإنساني والنفع العام في تقديم المساعدات الغذائية المطلوبة للمحتاجين فيما يعاني الجوع وسوء التغذية أكثر من 800 مليون إنسان.

أرقام مميزة في دبي

ويقام مزاد "أنبل رقم" الخيري الأول في دبي مساء يوم السبت 16 إبريل في فندق "فور سيزنز جميرا"، بمشاركة شخصيات مرموقة من مختلف الفعاليات الاقتصادية ومؤسسات العمل الخيري والنفع العام والخيرين الحريصين على دعم القضايا الإنسانية النبيلة كالتي تعمل عليها مبادرة "المليار وجبة"، وبالتزامن مع شهر العطاء والتضامن الإنساني مع الفئات الضعيفة وخاصة الأطفال واللاجئين والنازحين وضحايا الكوارث والأزمات.

فردية وثنائية

ويعرض مزاد "أنبل رقم" بدبي مجموعة من الأرقام المميزة الخاصة بلوحات المركبات في دبي، أبرزها رقم اللوحة الفردي المميز AA8، بالإضافة إلى ثلاثة أرقام ثنائية مميزة هي F55 وV66 وY66 سيعود ريع المزايدة عليها للعمل الخيري والإنساني الذي تنفذه مبادرة "المليار وجبة" في المجتمعات الأقل حظاً.

أرقام هاتفية مميزة

كما خصصت "اتصالات الإمارات" رقم هاتف متحرك ماسي بلس 0549999999 من الأغلى والأنبل في العالم بالإضافة إلى أرقام الهاتف المتحرك الماسية الاخرى التي تقدمها الشركة في مزاد دبي : 971569999995، 971569199999، 971569999955، 971565566666

وتضم قائمة الأرقام المميزة من "دو" 971581111113، 971589999991، 971586666663 ،971581333333 ، 971586333333

شبكة أمان غذائي عابرة للحدود

وفيما تدعم مزادات "أنبل رقم" الخيرية مبادرة "المليار وجبة"، الأكبر من نوعها على مستوى المنطقة، بإشراك الجميع في العمل الخيري والإنساني من الأفراد والمؤسسات من مختلف القطاعات والتركيز على مفهوم التمويل المجتمعي المستدام لتوفير الدعم الغذائي ومقومات الأمن الغذائي للفئات الأشد حاجة، تفتح المزادات الخيرية أيضاً باب المشاركة لفئات رجال الأعمال ورواد العمل الإنساني في حراك مجتمعي شامل هادف لنسج شبكة أمان غذائي من الإمارات إلى من لا يجدون قوت يومهم في المجتمعات الأشد حاجة.

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