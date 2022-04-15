الامارات | تعميم أجهزة إزالة رجفان القلب الآلية على أندية أصحاب الهمم في الإمارات ‎‎

شكرا لقرائتكم خبر عن تعميم أجهزة إزالة رجفان القلب الآلية على أندية أصحاب الهمم في الإمارات ‎‎ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ الأولمبياد الخاص الإماراتي بالتعاون مع الإسعاف الوطني بتوفير وتركيب أجهزة مزيل رجفان القلب الآلية AEDداخل النوادي الرياضية الخاصة بفئة أصحاب الهمم على مستوى الدولة، ويأتي ذلك في إطار المرحلة الثالثة من مبادرة "درّب بأمان" التي تشمل التطبيق الشامل للتدريب الآمن لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية والنمائية بهدف توفير أعلى مستوى من الرعاية الصحية لهم، وتأتي بعد اكتمال مراحل التدريب النظرية والعملية على الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي واستخدام أجهزة مزيل الرجفان الآلية التي خضع لها المدربون الرياضيون، تبعها تدريبات تقنية متخصصة على إدارة هذه الأجهزة في الأماكن العامة لضمان استخدامها بالشكل الصحيح والتدخل السريع في الحالات الطارئة مما يزيد من فرص إنقاذ الحياة والتقليل من المضاعفات ليوفر بيئة تدريبية آمنة للاعبين من أصحاب الهمم ضمن معايير السلامة العالمية.

وتم تقديم الأجهزة وتسليط الضوء على أهميتها في إنقاذ الحياة خلال احتفالية استضافتها مجلس أبوظبي الرياضي بحضور سعادة طلال الهاشمي المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي وأحمد الهاجري الرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني وعبدالله الوهيبي مدير إدارة تطوير الأندية والمواهب في مجلس أبوظبي الرياضي، والدكتور أيمن أحمد المدير الإداري والطبي التنفيذي في الإسعاف الوطني، والبروفيسورعاهد النجار مدير التعليم الطبي وأبحاث خدمات الطوارئ الطبية في الإسعاف الوطني، وممثلي أندية أصحاب الهمم في الدولة ومدربي مختلف الرياضات المعتمدة في الأولمبياد الخاص.

وأثنى المدير الوطني للأولمبياد الخاص الاماراتي طلال الهاشمي على التعاون المثمر والبنّاء مع الإسعاف الوطني الفائز بجائزة جوليسانو المحلية للقيادة الصحية لدعمه وتعزيزه صحة وسلامة أصحاب الهمم، مشيرًا إلى أن التعاون قد بدأ بين الجانبين في عام 2019 وتطور بشكل كبير وملحوظ على مدى الفترة الماضية لخدمة أصحاب الهمم بالأندية والمراكز المختلفة، مؤكدا بأن تطوير البرامج الرياضة في الأولمبياد الخاص يخضع لرؤية مستدامة تعمل على تحسين كافة عوامل القطاع الرياضي ومحاوره المختلفة من منشآت وملاعب وكفاءات مهنية وتخصصية وتقنيات وأجهزة لإنقاذ الحياة.

ولفت أحمد صالح الهاجري الرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني إلى أن حرص الأولمبياد الخاص على توفير أجهزة AED الداعمة لحياة وصحة اللاعبين في المراكز الرياضية يعد خطوة رائدة ستسهم بلا شك في تحسين كفاءة البنية التحتية للمؤسسات والهيئات الرياضية الخاصة بأصحاب الهمم ورفع جاهزيتهم للتعامل مع الحالات الطارئة ليصبحوا نموذجًا يحتذى به محليا وعالميا، مؤكدا على أهمية توفير هذه الأجهزة التي يعد وجودها ضرورة في كافة المرافق العامة والرياضية.

وأضاف الهاجري: "ويعكس إطلاق مرحلة ثالثة جديدة من مبادرة درب بأمان التزامنا بالمسؤولية المجتمعية ونجاح الشراكة بين الإسعاف الوطني والأولمبياد الخاص الإماراتي لخدمة أبنائنا من لاعبي الأولمبياد الخاص، والتي أثمرت تحقيق العديد من الإنجازات المشتركة رفعت مستويات سلامة أصحاب الهمم وعززت سبل الوقاية والثقافة الإسعافية بين أوساط مدربيهم."

وتتضمن المرحلة الثالثة من مبادرة "درب بأمان" توفير الأجهزة المتطورة مع التدريب التقني اللازم لإدارتها واستخدامها في عملية الإسعاف الأولي حتى وصول الطواقم الإسعافية المختصة انطلاقا من 8 مواقع مختلفة حول الدولة، وسيليها المزيد من المراكز في المراحل المقبلة وهي نادي ابوظبي لأصحاب الهمم، نادي العين لأصحاب الهمم، نادي الظفرة لأصحاب الهمم، نادي دبي لأصحاب الهمم، نادي الثقة للمعاقين، نادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم، نادي خورفكان للمعاقين، و مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية".

وتأتي هذه الخطوة استمرارية للتعاون المشترك في مبادرة "درب بأمان" ما بين الأولمبياد الخاص الإماراتي والإسعاف الوطني العام الماضي، لتوفير البيئة التدريبية الآمنة وأعلى مستوى من الرعاية الصحية للاعبين من أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية والنمائية خلال المنافسات الرياضية من خلال تمكين مدربيهم بالمعرفة والمهارات الضرورية لتقديم الإسعافات الأولية في المجتمعات المحلية داخل اندية ومراكز أصحاب الهمم بالدولة.

ويستخدم جهاز مزيل رجفان القلب الآلية عند ظهور أعراض السكتة القلبية تشمل فقدان الوعي، وتوقف التنفس الطبيعي، وتوقف النبض، وغياب أية علامات تدل على نشاط الدورة الدموية، ويسهم الجهاز بشكل كبير في إنقاذ حياة المصابين في حال استخدامه بالوقت المناسب والشكل الصحيح، ويتميز بسهولة الاستعمال ودرجة عالية من الأمان، حيث يقوم بتحليل نبض وإشارات القلب، ويحدد بناءً على هذا مدى الحاجة لإعطاء المريض صدمات كهربائية.

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