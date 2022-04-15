الامارات | 9 قيم أساسية تضبط «السلوك المهني» لموظفي الحكومة

شكرا لقرائتكم خبر عن 9 قيم أساسية تضبط «السلوك المهني» لموظفي الحكومة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بأن وثيقة السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة في الحكومة الاتحادية، التي يتم العمل على تحديثها حالياً، تضم تسع قيم أساسية للسلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة، هي: (الريادة والتميز، والكفاءة المهنية، والنزاهة، والصدق والأمانة، والموضوعية، والكفاءة، والشفافية، والعدل والمساواة، والتسامح).

ووفقاً للهيئة فإن الوثيقة تهدف إلى تنمية الثقافة المؤسسية للموظف، ودعم القيم المهنية وتنمية روح المسؤولية، بما ينعكس إيجاباً على الإنتاجية، كما ترمي الهيئة من الوثيقة إلى تعزيز السلوك الإيجابي لدى الموظف في التعامل مع مرؤوسه وزملائه في العمل، ومتعاملي الجهة. ويُعنى مفهوم السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة، بقيام الموظف بأداء واجباته الوظيفية بأمانة ونزاهة وموضوعية، والعمل باستمرار على تحقيق أهداف الجهة التي يعمل بها، وأن تكون ممارسته في حدود الصلاحيات المخولة له، وأن يؤدي عمله بحسن نية، متجرداً من سوء القصد أو الإهمال او مخالفة القانون، أو الضرر بالمصلحة العامة، لتحقيق مصلحة خاصة له أو للغير.

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