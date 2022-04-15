الامارات | 5 إجراءات لرفع القيد عن المنشآت المخالفة لـ «حماية الأجور»

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 إجراءات لرفع القيد عن المنشآت المخالفة لـ «حماية الأجور» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدّدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، خمس خطوات أو إجراءات رئيسة يجب على أصحاب المنشآت التي تعرضت إلى الوقف لدى الوزارة نتيجة وضع قيد عليها في نظام حماية الأجور، القيام بها لرفع الحظر لتتمكن من إنجاز معاملاتها والحصول على خدمات الوزارة.

ووفقاً لمنشور إرشادي بثته الوزارة على منصاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، تشمل الإجراءات الخمسة «الالتزام بدفع أجور جميع العمال عن طريق نظام حماية الأجور، وعلى صاحب العمل أن يؤدي أجر العامل الحاصل على إجازة داخل الدولة أو متواجد خارجها من خلال نظام حماية الأجور وذلك قبل بدء إجازته، وفي حال وجود خطأ في تحويل الراتب تقدم المنشأة طلب خدمة تعديل فترة الراتب من خلال مراكز الخدمة المعتمدة (مراكز خدمات رجال الأعمال، توصيل، أو نظام تسهيل للمنشآت)».

وتضمنت الإجراءات أيضاً «تقدم المنشأة بطلب للدعم الفني إذا استمر الحظر عليها رغم تأديتها للأجور، مع إرفاق الإثبات، وهو ما ينطبق كذلك في حال تم حظر قوارب الصيد أو سيارات الأجرة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news