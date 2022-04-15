الامارات | محمد بن زايد وحمد بن عيسى يبحثان العلاقات الأخوية وتعزيز التعاون المشترك

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد وحمد بن عيسى يبحثان العلاقات الأخوية وتعزيز التعاون المشترك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة، أمس، العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات بما يحقق مصالحهما المتبادلة.

ورحب الملك حمد بن عيسى، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الصخير في البحرين، بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، متمنياً لسموه دوام الصحة والسعادة، ولدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التطور والازدهار.

وتبادل سموه والملك حمد بن عيسى، التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يديم على البلدين الشقيقين وشعبيهما الرخاء والرفعة، وأن يعم في هذا الشهر الفضيل الخير والاستقرار شعوب الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الأخوية الودية التي تعبر عما يجمع دولة الإمارات ومملكة البحرين من علاقات تاريخية متجذرة، والحرص المشترك على تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويلبي تطلعاتهما إلى التقدم والتنمية. كما بحثا عدداً من القضايا الخليجية والعربية والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن سعادته بزيارة مملكة البحرين الشقيقة ولقائه أخاه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في بلده الثاني البحرين وبين أهله، مؤكداً سموه عمق العلاقات التي تجمع البلدين وقيادتيهما وشعبيهما الشقيقين والحرص المشترك على مواصلة تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات انطلاقاً من الأواصر الأخوية التاريخية المتينة التي تجمعهما.

وأشاد سموه بما تشهده هذه العلاقات من ازدهار وتطور مستمرين في ظل الاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخوه الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

من جانبه، أكد الملك حمد بن عيسى، اعتزازه بالعلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، التي جسدتها المواقف المشتركة للبلديـن تجاه مختلف الـقضايا سـيراً على نهج الآباء والأجداد ووقوف دولة الإمارات المشرف إلى جانب مـملكة البحرين وشعبها عـبر مختلف المراحل، معرباً عن شكره وتقديره لدولة الإمارات عـلى مواقفها المـساندة لمملكة البحرين عبر مختلف المحطات وما قدمته من دعم على جميع الصعد.

وشدد سموه والملك حمد بن عيسى، على أهـمية المضي قدماً في تعزيز مسارات التعاون المشترك في مختلف المجالات الاقـتصادية والتجارية والاسـتثمارية، وضـرورة البناء على ما تحقق من إنجازات بارزة في مـسار العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، وتوسـيع آفاق التعاون المشترك بين القطاع الخاص في البلدين في المجالات الحيوية ذات المردود الاقـتصادي، واسـتكشاف فرص تنمية التعاون المشترك فـي مجالات الـتكنولوجيا والعلوم والطاقة والطاقة المتجددة والبيئة والصحة والـتعليم، بما يلبي تطلعاتهما وأهدافهما المشتركة.

وأكد اللقاء دعـم العمل الخليجي المشـترك في إطـار مـسيرة مجلس الـتعاون لدول الخليج العربية في كل ما من شأنه مـواجهة مـختلف التحديات الراهنة، انطلاقاً من وحدة الـتاريخ والهدف والمصير المشترك، بما يحقق الخير والتقدم والازدهار لمواطني دول المجلس.

وشدد سموه والملك حمد بن عيسى، على أهـمية وحدة الـصف العربي، وتضافر الجهود لتحقيق التضامن العربي وتعزيز مــسيرة العمل العربي المشترك، ما من شأنه تلبية تطلعات الشعوب العربية وتعزيز نهضتها. كما حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مأدبة الإفطار التي أقامها الملك حمد بن عيسى.

كان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قد وصل إلى مطار قاعدة الصخير الجوية حيث كان في استقبال سموه الملك حمد بن عيسى، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، وعدد من سمو الشيوخ والشيخ خالد بن عبدالله بن علي بن حمد آل خليفة، سفير البحرين لدى الدولة، حيث جرت لسموه مراسم استقبال رسمية عزف خلالها السلام الوطني لكل من دولة الإمارات ومملكة البحرين واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية لسموه.

وقد غادر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مملكة البحرين حيث كان في وداع سموه في مطار قاعدة الصخير الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

• ولي عهد أبوظبي أكد عمق العلاقات بين البلدين وقيادتيهما وشعبيهما الشقيقين والحرص المشترك على مواصلة تعزيزها.



• ملك البحرين أكد اعتزازه بالعلاقات الأخوية الراسخة بين الإمارات والبحرين التي جسدتها المواقف المشتركة تجاه مختلف الـقضايا.

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