الامارات | شبكة بنوك الطعام الإقليمية شريك لمبادرة «المليار وجبة»

شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة بنوك الطعام الإقليمية شريك لمبادرة «المليار وجبة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تدعم «شبكة بنوك الطعام الإقليمية» مبادرة «المليار وجبة»، الأكبر من نوعها في المنطقة، لتوفير الدعم الغذائي للفقراء والمحتاجين في 50 دولة.

وتتعاون مبادرة «المليار وجبة» مع شبكة بنوك الطعام الإقليمية، وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبنك الإمارات للطعام، ومؤسسات العمل الخيري والإنساني والاجتماعي في الدول التي تشملها المبادرة، من أجل الاستفادة المثلى من إمكانات شركائها الدوليين والإقليميين والمحليين في عملياتها الرامية للوصول بما يساوي مليار وجبة من الدعم الغذائي للفئات الأقل حظاً، خصوصاً الأطفال واللاجئين والنازحين والمتضررين من الأزمات الإنسانية والكوارث الطبيعية حول العالم. ويسهم شركاء المبادرة في حشد جهود أكبر عدد ممكن من المنظمات والمؤسسات والأفراد لخدمة قضية مواجهة تحدي الجوع، وتوفير المعونات الغذائية من مبادرة «مليار وجبة» إلى من هم بحاجة في 50 دولة، بما يسهم أيضاً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة لعام 2030، ومن ضمنها هدف القضاء على الجوع في العالم، إضافة إلى فتح الباب للجميع للإسهم في العمل الخيري والإنساني كخيار مستدام.

وأكد العضو المؤسس ورئيس شبكة بنوك الطعام الإقليمية، ومقرها دبي، معز الشهدي، أن لدى الشبكة الجاهزية الكاملة كشريك لمبادرة «المليار وجبة» لعمليات التوزيع في عدد من الدول التي تغطيها المبادرة، بالتنسيق مع بنوك الطعام هناك.

من جهتها، قالت مدير مكتب مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، سارة النعيمي، إن «تعاون مبادرة (المليار وجبة) مع شبكة بنوك الطعام الإقليمية هو استكمال لمسار التنسيق المتواصل بين مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والشبكة المتخصصة في مشروعات عدة للدعم الغذائي للمحتاجين في المنطقة والعالم».

وأضافت أن «هذا النهج التعاوني في العمل الخيري والإنساني يعظّم أثره ويوسّع آفاقه ويشرك المزيد من الأيادي البيضاء والخيّرة في عملياته اللوجستية على الأرض، للوصول إلى الأقل حظاً بالدعم المباشر الذي يحتاجونه ويتطلعون إليه».

وتعتبر شبكة بنوك الطعام الإقليمية مظلة لعشرات بنوك الطعام، التي قامت بدعم تأسيسها في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، من أجل المساعدة على إطعام المحتاجين، والقضاء على الجوع، ومكافحة إهدار الطعام. وقامت الشبكة بإنقاذ 58 مليون وجبة كمتوسط شهري خلال عام 2021، وتمكنت الشبكة من مساعدة 3.2 ملايين أسرة تضررت من الإغلاق التام خلال جائحة «كورونا»، وأهّلت 810 آلاف متطوع.

معز الشهدي:

• «شراكتنا مع مبادرات محمد بن راشد العالمية تتوسع لتوفير شبكة أمان غذائي للفئات الأقل حظاً».

سارة النعيمي:

• «التعاون في العمل الخيري والإنساني يعظّم أثره ويوسّع آفاقه ويشرك مزيداً من الأيادي الخيّرة».

«تايجر جروب» تدعم «المليار وجبة» بـ 6 ملايين درهم

أعلن رئيس مجلس إدارة مجموعة «تايجر جروب»، وليد الزعبي، عن دعمه لمبادرة «المليار وجبة» الأكبر في المنطقة لإغاثة المحتاجين، عبر تقديمه مبلغاً قدره ستة ملايين درهم، للحملة الأكبر من نوعها في المنطقة، لتقديم الدعم الغذائي للمحتاجين والفقراء ومن يعانون انعدام الأمن الغذائي من الفئات الأقل حظاً في 50 دولة.

وينضم الزعبي بمساهمته إلى العديد من المؤسسات والشركات ورجال الأعمال والأفراد الذين أعلنوا مساندتهم جهود مبادرة «المليار وجبة»، للوصول بالدعم الغذائي المباشر إلى الفئات الضعيفة بشكل خاص من الأطفال واللاجئين والنازحين والمتضررين من الأزمات والكوارث حول العالم.

وقال الزعبي إن «المبادرة تحفظ نهضتنا وأموالنا، وتغرس حب الإمارات وشعبها في قلوب العالم.. عرفوها مبدعة ويعرفونها إنسانية».

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