الامارات | تحذير قانوني من استخدام الروبوتات في نقل بيانات وأخبار زائفة

شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير قانوني من استخدام الروبوتات في نقل بيانات وأخبار زائفة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّر المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، من استغلال التكنولوجيا الحديثة، في ترويج الشائعات والأخبار الكاذبة، ومنها إنشاء وتعديل روبوتات إلكترونية بهدف نقل بيانات زائفة، مشيراً إلى أن المشرع قرر الحبس والغرامة عقوبة هذه الجريمة.

وشرح الشريف ضمن حلقات مصورة، تبثها «الإمارات اليوم»، عبر منصاتها لإلقاء الضوء على القوانين الصادرة حديثاً، مفهوم الروبوتات الإلكترونية، حسب ما ورد في المادة (1) من قانون الشائعات، وهي برنامج إلكتروني يتم إنشاؤه أو تعديله، لغرض تشغيل المهام المؤتمتة بكفاءة وسرعة.

وتابع أن الروبوتات ليست إنساناً آلياً يتولى إلقاء السلام والتحية على الآخرين، وينفذ بعض المهام الحياتية، أو خدمة الإنسان في بيته، وإنما الروبوت مفهومه أكبر، وهو كل جهاز يعمل آلياً وبشكل منتظم.

وأكد الشريف أن الإمارات تشجع على الابتكار والتطوير والتصنيع، وفي الوقت ذاته قرر المشرع عقوبة على الجرائم التي ترتكب من خلال الروبوتات الإلكترونية، حسب ما ذكرت المادة 54، حيث تكون الجريمة أكثر تنظيماً من النشر التقليدي، حيث يتم توظيف روبوتات بشكل تكنولوجي أكثر، لتكون مهمتها نشر أو إعادة نشر أو تداول بيانات وأخبار زائفة عن الدولة.

وقررت المادة أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو عدل روبوت إلكتروني، بقصد نشر أو إعادة نشر أو تداول بيانات أو أخبار زائفة في الدولة أو تمكين الغير من نشرها أو إعادة نشرها أو تداولها».

ولفت إلى أن المادة ذاتها ذكرت أنه «تشدّد العقوبة عند تعدّد الجناة»، لأن ذلك يعتبر عملاً منظماً ويتبع جهات تعمل على تقويض سمعة البلد ومصالحه، فكان من الضروري تشديد العقوبة عليهم.

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