الامارات | شرطة أبوظبي و" أبشر ياوطن" توزعان المير الرمضاني

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي و" أبشر ياوطن" توزعان المير الرمضاني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وزعت شرطة أبو ظبي وفريق أبشر ياوطن التطوعي صناديق المير الرمضاني والتي تتضمن مجموعة من المواد الغذائية الرئيسية، التي يحتاجها الصائمين ، وتساعدهم على توفير متطلباتهم اليومية طيلة شهر رمضان المبارك.

وأوضحت شرطة أبوظبي أن توزيع المير الرمضاني يأتي تجسيدا لقيم اجتماعية غرسها مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في تأسيس مسيرة العطاء الإنساني في الدولة .

ولفتت إلى أهمية المشاركة في العمل الإنساني، و الإسهام في تكاتف المجتمع الإماراتي السباق دومًا للعمل الخيري، مشيدة بتعاون فريق أبشر ياوطن التطوعي في تجهيز وتعبئة وتوزيع المير الرمضاني وتوفير المواد الغذائية الأساسية.

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