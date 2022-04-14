الامارات | 5 مخاطر للتعامل مع جهات استقدام العمالة المساعدة غير المرخصة

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مخاطر للتعامل مع جهات استقدام العمالة المساعدة غير المرخصة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت وزارة الموارد البشرية والتوطين أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة من مخاطر التعامل مع جهات استقدام العمالة المساعدة غير المرخصة من الوزارة بما في ذلك صفحات وسائل التواصل الاجتماعي غير الموثوقة التي تروج لخدمات هذه الفئة من العمالة.

وأكدت الوزارة أن التعامل مع مكاتب الاستقدام المعتمدة يضمن حقوق كافة الأطراف وفقا لقانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية مشيرة الى تكثيف الرقابة على مكاتب الاستقدام المعتمدة بهدف التأكد من التزاماتها القانونية خصوصا من حيث التقيد بأسعار الباقات التي يتم تحديدها من قبل الوزارة بما ينسجم مع تكاليف الاستقدام من الدول المرسلة لهذه الفئة من العمالة.

وتقدم مكاتب الاستقدام "الباقة التقليدية" حيث يسجل العامل على ملف صاحب العمل ويقيم لديه خلال فترة التعاقد ومدتها (سنتان ) وهي المدة التي يضمن خلالها المكتب العامل المساعد بحيث تتيح هذه الباقة لصاحب العمل استبدال العامل او استرجاع تكاليف الاستقدام في حال وقوع اي من اربع حالات خلال الاشهر الستة الاولى من العقد و(هي فترة التجربة) حيث تشمل هذه الحالات فسخ العقد من طرف العامل دون سبب مشروع أو تركه للعمل من دون سبب مقبول أو عدم اللياقة الصحية للعامل وكذلك عدم قدرته على القيام بمهام عمله بالشكل المطلوب والمتفق عليه.

ويرد جزء من مبالغ تكاليف الاستقدام في حال وقوع حالتين خلال فترة ما بعد التجربة وحتى تاريخ انتهاء العقد الذي تصل إلى مدته عامين حيث تشمل الحالتان قيام العامل بفسخ العقد بعد فترة التجربة بدون سبب مشروع او قيامه بترك العمل بعد فترة التجربة بدون سبب مقبول ويتم احتساب هذه المبالغ وفقا للمدة المتبقية من العقد بالأشهر من إجمالي تكلفة الاستقدام.

كما تقدم مكاتب استقدام العمالة المساعدة "الباقة المؤقتة " حيث يتم توفير عامل مساعد مدرب ومؤهل خلال 24 ساعة ويكون هذا العامل مسجل على المكتب لفترة تعاقدية مدتها عامين ) لا يسمح فيها بانتقال العامل كعامل مساعد مقيم لدى صاحب العمل).

وتقدم المكاتب أيضا الباقة المرنة والتي توفر عامل مساعد مسجل على مكتب الاستقدام للعمل بنظام مرن ( ساعات – أيام – أسبوع – شهر)، وتكون تكلفة الاستقدام وفقا لنوع التشغيل.

ولهذه الباقة مجموعة من المزايا تشمل توفير عمالة مساعدة مؤهلة ومدربة وعدد مرات الاستبدال غير محدد، ومدة توفير العامل تكون خلال 24 ساعة بحد أقصى.

ونوهت الوزارة في تقرير نشر في العدد الخامس من مجلة "سوق العمل" الإلكترونية الى خمسة مخاطر قد يتعرض لها اصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة في حال التعامل مع جهات استقدام هذه الفئة من العمالة غير الحاصلة على التراخيص اللازمة من الوزارة حيث تشمل هذه المخاطر الحصول على عمالة مساعدة غير مدربة و عدم وجود أية ضمانات على العامل المساعد الى جانب تعريض صاحب العمل للمساءلة القانونية عند تشغيل عامل مساعد مخالف.

كما نوهت الى احتمال اصابة صاحب العمل وأسرته بالأمراض المعدية لعدم وجود ما يثبت خلو العامل المساعد المخالف من هذه الأمراض وكذلك احتمال ان يكون العامل المساعد من المرتكبين للمخالفات القانونية.

وأشارت الوزارة إلى أنها سعت خلال الفترة الماضية نحو تنويع جنسيات العمالة المساعدة التي تعد الأكثر طلبا من قبل أصحاب العمل والاسر المواطنة والمقيمة وذلك من خلال إبرام مذكرات التعاون مع الدول المرسلة لهذه العمالة والتي من شأنها ضبط عملية الاستقدام وضمان حقوق كافة الأطراف فضلا عن المراجعة الدورية للأسعار وفقا لتكاليف الاستقدام من كل دولة من هذه الدول.

وتشمل جنسيات العمالة المساعدة المتواجدة في الدولة الفلبين وسيرلانكا وبنجلاديش وكينيا وأثيوبيا وأوغندا ونيبال والهند.

وأكدت الوزارة سعيها نحو تطوير الخدمات المرتبطة بالعمالة المساعدة بما يلبي احتياجات ومتطلبات أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة ويسهل في الوقت ذاته الحصول على الخدمات التي تقدمها الوزارة.

وأشار في هذا الصدد الى تطوير خدمات الغاء وتجديد تصريح إقامة العامل المساعد وتسجيل شكوى انقطاعه عن العمل وذلك من خلال اختصار خطوات انجاز هذه الخدمات وذلك كمرحلة أولى من مراحل تطوير جميع الخدمات المرتبطة بالعمالة المساعدة والتي تتوافر عبر التطبيق الذكي للوزارة في متجري جوجل بلاي وابل ستور فضلا عن الموقع الالكتروني www.mohre.gov.ae وكذلك مركز الاتصال على الرقم المجاني 80060.

ويمكن لصاحب العمل إنجاز أي من خدمات الغاء أو تجديد تصريح إقامة العامل المساعد أو تسجيل شكوى الانقطاع عن العمل من خلال التطبيق الذكي للوزارة دون الحاجة الى إدخال كلمة السر واسم المستخدم حيث يتعين على صاحب العمل إدخال رقم بطاقة هويته وتاريخ ميلاده وكذلك إدخال رمز التحقق في الصورة الظاهرة أمامه في التطبيق حيث سيتم Yرسال رسالة نصية له برمز التحقق OTP على رقم هاتفه المتحرك المسجل لدى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

ويتعين على صاحب العمل ادخال رمز التحقق المرسل اليه واختيار العامل المطلوب إجراء الخدمة على ملفه وكذلك إدخال البيانات المطلوبة وسداد الرسوم حيث سيتم ارسال الطلب مباشرة إلى الهيئة للمعالجة وارسال بريد إلكتروني لصاحب العمل بإيصال الدفع ونسخة من العقد الموثق (في حالة خدمة تجديد تصريح الإقامة لعامل مساعد).

ودعت الوزارة أصحاب العمل الى الاستفادة من مميزات سداد أجور العمالة المساعدة من خلال نظام حماية الأجور حيث يتيح لهم النظام أداء الاجر بموعده بأسهل الطرق وأيسرها وبما يحفظ حقهم في اثبات عملية السداد.

ويتيح نظام حماية الأجور الذي يطبق اختياريا المجال امام أصحاب العمل لسداد الاجر عبر النظام سواء من خلال التحويل النقدي للمصارف ومحال الصرافة المزودة للخدمة والمسجلة والمعتمدة لدى المصرف المركزي أو عن طريق التطبيقات الذكية الخاصة بهذه الجهات وذلك بعد التعاقد معها وفقا للإجراءات المتبعة.

ويشمل النظام جميع مهن العمالة المساعدة والتي تضم المستخدم، البحار، مربية منزل، الطباخ، الحارس، السائق الخاص، الراعي، السايس، الصقار ، العامل، مدبرة المنزل، المزارع ، البستاني ، المدرب الخاص، المدرس الخاص، مقدم رعاية منزلية، المندوب الخاص والمهندس الزراعي الخاص.

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