الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رسوم

اشتكى ولي أمر طالبة، مطالبة مدرسة ابنته له بدفع رسوم الفصل الثالث نقداً، وليس بشيك، كما اعتاد ذلك في السنوات السابقة، مضيفاً أن المدرسة تهدّده بعدم قبول ابنته للعام الدراسي المقبل، على الرغم من أنه دفع رسوم حجز مقعد لها للعام نفسه.

امتحان

قال أولياء أمور طلبة، إن بعض إدارات المدارس الخاصة تعتمد امتحانات القبول لتسجيل الطلبة الجدد، وسيلة لتفضيل طلبة على غيرهم، لكن القبول يتم أحياناً وفقاً لعلاقات شخصية، مطالبين بإلغاء امتحانات القبول، خصوصاً في مرحلة رياض الأطفال، لأن الطلبة في هذه السن غير مؤهلين لخوض الامتحانات.

مساعد

اشتكى متعاملون مع شركات الاتصالات والبنوك المحلية، خدمة الردود الآلية، من خلال المساعد الافتراضي، حيث يصعب التفاهم مع هذه الخدمة، إما لاختلاف لهجة المتحدث، أو لأسباب تقنية، الأمر الذي يضيع وقت المتصل دون جدوى.

أسعار

اشتكى زوّار محال تجارية في عجمان، ما وصفوه بزيادة غير مبررة لأسعار بعض السلع الغذائية الضرورية، مطالبين الجهات المختصة بالتدخل لحمايتهم من مثل هذه الزيادات المتكررة، التي باتت تشكل عبئاً على ميزانياتهم.

جواز

تقدّم مواطن بطلب لتجديد جواز سفره عبر خدمة إصدار جواز السفر للمواطنين بموقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، في السابعة صباح أحد أيام العطل الرسمية، وفوجئ بورود اتصال إليه الساعة 12 ظهراً، للتأكيد على عنوان تسلّم الجواز، ثم تسلّمه فعلاً في يوم تقديم الطلب نفسه، ما أثار سروره.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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