الامارات | خلال اتصال هاتفي.. محمد بن زايد يطمئن على صحة ملك الأردن بعد العملية الجراحية

شكرا لقرائتكم خبر عن خلال اتصال هاتفي.. محمد بن زايد يطمئن على صحة ملك الأردن بعد العملية الجراحية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالاً هاتفياً مع صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة اطمأن خلاله على صحته وهنأه بنجاح العملية الجراحية التي أجريت له.. متمنياً لجلالته الشفاء العاجل والعودة إلى وطنه في أقرب وقت لمواصلة مسيرة التنمية لأجل الأردن الشقيق وشعبه.

من جانبه عبر جلالة الملك عبدالله الثاني عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتقديره لما أبداه من مشاعر أخوية طيبة تجاهه وتجاه الأردن وشعبه متمنياً لسموه دوام الصحة ولدولة الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news