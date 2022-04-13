الامارات | "شاركونا الخير والإحسان" مبادرة خيرية للمتسوقين في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن "شاركونا الخير والإحسان" مبادرة خيرية للمتسوقين في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق مركز التسوق ميركاتو في دبي بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مبادرة خيرية لتحفيز المتسوقين على التبرع بمقتنياتهم الفائضة عن حاجتهم.

وتم اطلاق المبادرة، تحت شعار: "شاركونا الخير والإحسان"، وهي مبادرة سنوية تقام في مركز التسوق لتحفيز المتسوقين في شهر رمضان على عمل الخير من خلال التبرع بالاحتياجات الألعاب و المستلزمات اليومية والقطع المستعملة وبعض المواد الغذائية.

وقالت مديرة الاتصال المؤسسي في مركزي "ميركاتو" نسرين بستاني إن المبادرة تستقبل التبرعات في صناديق خاصة عند المدخل الرئيسي لميركاتو حيث يمكن للزوار إسقاط مساهماتهم طوال الشهر الكريم.

وذكرت بستاني إن المبادرة تلقى اقبالا كبيرا من المتسوقين من مختلف الجنسيات، حيث استقبلت كميات كبيرة من المستلزمات والألعاب والسلع والمقتنيات والملابس، خلال ساعات من اطلاقها.

وأشارت الى ان التبرعات سيتم توجيهها الى الهلال الأحمر الإماراتي، للإستفادة منها في دعم الاسر محدودة الدخل.

وأشارت الى أن هذه المبادرة تأتي تزامنا مع مظاهر التقاليد والعادات الرمضانية الإماراتية المنتشرة في مركز التسوق، لتعريف المتسوقين من مختلف الجنسيات بالشهر الكريم.

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