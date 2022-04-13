الامارات | "هيئة كهرباء ومياه دبي" تقدم 10 ملايين درهم لدعم مبادرة "المليار وجبة"

شكرا لقرائتكم خبر عن "هيئة كهرباء ومياه دبي" تقدم 10 ملايين درهم لدعم مبادرة "المليار وجبة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي تبرعها بـ10 ملايين درهم للمساهمة في جهود مبادرة "المليار وجبة" الأكبر من نوعها في المنطقة، والتي تهدف إلى مساندة وتقديم الدعم الغذائي المستدام للفئات الأقل حظاً والأكثر حاجة في 50 دولة من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم وفي مقدمتهم الأطفال واللاجئين والنازحين وضحايا الكوارث والأزمات.

ويأتي تبرع هيئة كهرباء ومياه دبي في سياق توالي مساهمات المؤسسات والأفراد من داخل الإمارات وخارجها في المبادرة تلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، والذي دعا عند إطلاق مبادرة "المليار وجبة" لتوفير شبكة أمان غذائي للفقراء والجائعين، بما يجسد المسؤولية الأخلاقية والالتزام الإنساني من الإمارات للعالم بما يعكس القيم الإنسانية لشعب الإمارات ولإيصال مليار رسالة إنسانية من دولة الإمارات للعالم.



نهج استشرافي في العمل الخيري

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي سعيد محمد الطاير : "أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لإطلاق سموه مبادرة "المليار وجبة" عبر مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، التي تضاف إلى حملة "100 مليون وجبة"، التي أطلقها سموه العام الماضي، وتعكس النهج الاستشرافي لسموه كقائد استثنائي وصاحب أيادي بيضاء ورائد عالمي في إغاثة الملهوفين والمحرومين حول كافة بقاع الأرض، عبر مبادرات سموه الإنسانية والاجتماعية التي تعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في العطاء الإنساني عبر تقديم نموذج ريادي يحتذى به على مستوى العالم في التنمية المستدامة خصوصاً في ظل هذه الأوقات الصعبة التي يمر بها العالم جراء الأزمات السياسية والصحية والطبيعية ".

وأضاف: "تتشرف هيئة كهرباء ومياه دبي بأن تكون داعماً رئيسياً لمبادرة المليار وجبة، التي انطلقت بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، وهي الأكبر من نوعها في المنطقة والعالم، لتوفير دعم غذائي مباشر يصل إلى مليار وجبة للفقراء والجوعى في 50 دولة حول العالم دون النظر إلى دين أو لون أو عرق أو ثقافة، متخذةً «ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع» شعاراً لها، وبما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة لعام 2030 ، ومن ضمنها هدف القضاء على الجوع في العالم".



عطاء متواصل

وانطلقت المبادرة التي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية تحت شعار "ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع" ابتداءً من شهر رمضان لصناعة الفرق ورسم الابتسامة على وجوه الفئات الأقل حظاً في الدول المستهدفةـ استكمالا لما تم إنجازه العام الماضي بتوزيع (220 مليون وجبة) ضمن حملة (100 مليون وجبة)، من خلال الهدف الجديد المتمثل بالوصول إلى مليار وجبة.

وتساهم المبادرة في حشد جهود أكبر عدد من الأفراد والشركات والمؤسسات ورجال الأعمال والشخصيات المشهود لها بالعمل الإنساني من أجل خدمة قضية إنسانية ودعما تحقيق أهداف أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التي تسعى للقضاء على الجوع في العالم بحلول 2030.

وتتيح المبادرة من خلال شبكة شراكاتها الإقليمية والعالمية تقديم وجبة يومية تبعد شبح الجوع عن المحتاجين مقابل تبرعات تبدأ من درهم واحد فقط يمكن من خلاله تمويل المكونات الأساسية لإعداد وجبة طعام في المجتمعات الأقل دخلاً التي تشملها المبادرة.



آليات التبرع

وتستقبل مبادرة "المليار وجبة" التبرعات عبر أربع قنوات معتمدة هي الموقع الإلكتروني www.1billionmeals.ae والتحويل المصرفي لحساب مبادرة "المليار وجبة" على رقم الحساب المعتمد: AE300260001015333439802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي. أما في حال الرغبة بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة من خلال اشتراك شهري، يمكن إرسال رسالة نصية بكلمة "وجبة" أو "Meal" على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة "دو" أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة "اتصالات". كما يمكن التبرع بالتواصل مع مركز اتصال مبادرة "مليار وجبة" على الرقم 8009999.

كما يمكن التبرع لمبادرة "مليار وجبة" من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة التمويل الجماعي للمبادرة على الرابط https://yallagive.com/en/1b-meals

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