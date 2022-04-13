الامارات | «مجموعة ماج» تُسهم بمليون درهم في «المليار وجبة»

شكرا لقرائتكم خبر عن «مجموعة ماج» تُسهم بمليون درهم في «المليار وجبة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «مجموعة ماج»، ذات الأنشطة التجارية المتنوعة في التطوير العقاري والهندسة والمقاولات والصناعة والتجارة والشحن والخدمات والضيافة، تبرّعها بمليون درهم دعماً لمبادرة «مليار وجبة»، الأكبر من نوعها في المنطقة لتوفير الدعم الغذائي للمحتاجين والفقراء، خصوصاً من الفئات الضعيفة، بمن فيهم الأطفال واللاجئون والنازحون والمتضررون من الأزمات والكوارث الطبيعية في 50 دولة حول العالم.

وتدعم مساهمة «مجموعة ماج»، وغيرها من المؤسسات والأفراد وقطاعات الأعمال، وصول «مبادرة المليار وجبة» بالدعم الغذائي المباشر لمن هم في أمسّ الحاجة إليه، حيث تشكل المبادرة التي تفتح باب المشاركة للجميع من الأفراد والمؤسسات خياراً مستداماً لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، وذلك بتوفيرها كل وسائل المشاركة والتبرع المفتوحة حتى تحقيق أهدافها، كما تدعم المبادرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة لعام 2030، ومن ضمنها هدف القضاء على الجوع في العالم.

ويعادل التبرع الذي قدمته المجموعة مكونات مليون وجبة، من خلال توفير المواد الغذائية الأساسية المطلوبة لإعداد وجبات طعام تسد رمق المحتاجين في المجتمعات الأقل دخلاً التي تستهدفها المبادرة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «ماج أوف لايف»، طلال موفق القداح: «العطاء ثقافة راسخة في دولة الإمارات تجسدها قيادة الدولة بمبادرات إنسانية محلية وإقليمية وعالمية. ومبادرة المليار وجبة مثال رائد على الحملات الخيرية التي تشرك الجميع وتحدث حراكاً مجتمعياً إنسانياً شاملاً».

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