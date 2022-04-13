الامارات | محمد بن راشد يستقبل الأعيان والمستثمرين والمهنئين بشهر رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يستقبل الأعيان والمستثمرين والمهنئين بشهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في أبراج الإمارات، عدداً من أعيان البلاد والوزراء الحاليين والسابقين وكبار المسؤولين في الدولة والمتقاعدين من عسكريين ومدنيين، إلى جانب الفعاليات الاقتصادية وعددا من رؤساء الشركات العالمية، والمستثمرين الأجانب، الذين قدموا للسلام على سموه، وتهنئته بشهر رمضان المبارك.

وقد تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، التهاني والتبريكات مع الحضور، الذين تمنوا لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، دوام الصحة والعافية وأن يعيد الشهر الفضيل على دولة الإمارات وقيادتها وشعبها بالخير والتقدم والازدهار.

وتجاذب سموه مع الحضور أطراف الحديث حول روحانية الشهر الكريم، وروح التسامح والتواصل والتكافل الإنساني والاجتماعي بين مختلف شرائح وفئات المجتمع، مؤكداً حرص سموه والقيادة على ترسيخ هذه الروح بين أوساط المجتمع لتظل تقليداً وموروثاً أصيلاً تتوارثه الأجيال.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.

• محمد بن راشد تجاذب مع الحضور أطراف الحديث حول روح التسامح والتواصل والتكافل الإنساني والاجتماعي.

• الحضور تمنوا لسموه دوام الصحة والعافية، وأن يعيد الله الشهر الفضيل على الإمارات وقيادتها وشعبها بالخير.

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