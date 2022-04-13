الامارات | 80.1 سنة المعدل العمري للمواطنين في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 80.1 سنة المعدل العمري للمواطنين في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت إحصاءات حديثة صادرة عن هيئة الصحة في دبي عن ارتفاع المعدل العمري للمواطنين في دبي إلى 80.1 سنة، مقارنة بـ74.6 سنة، في العام 2011، بنسبة ارتفاع بلغت 7.3%، وتفوقت النساء في المعدل العمري الخاص بهن حيث بلغ 80.8 سنة، مقابل 79.5 سنة للذكور.

وعزت الهيئة ارتفاع المعدل العمري للمواطنين إلى التطور الكبير في الخدمات الصحية، خلال السنوات الأخيرة، مؤكدة أنها تعمل على تحسين جودة الحياة، وضمان مستقبل صحة أفضل، والوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة، لافتة إلى أن عملها اليومي يرتكز على تحقيق هذه الأهداف.

وحسب الدراسة فقد بلغ معدل المواليد الخام في إمارة دبي 9.36 لكل 100 من السكان عام 2021 منخفضاً بمعدل (-0.38) لكل 1000 من السكان مقارنة بالمعدل 9.74 لكل 1000 من السكان في عام 2019، وذلك استمراراً للتراجع المستمر في عدد المواليد منذ عام 2012، وبمعدل تغير سنوي خلال الفترة من 2012 وحتى 2020 بانخفاض بلغ (-4.19%)، حيث يعزى هذا الانخفاض إلى التراجع الذي حدث في معدل الخصوبة العام للإناث في الفئة العمرية بين «15-45» عاماً، والذي يعد المحرك الرئيس للنمو في أي بلد، والذي بلغ 1.2 طفل لكل أنثى في عام 2020 مقارنة بـ 2.3 سنة 2011.

وبين التقرير أن انخفاض معدل الخصوبة العام يرجع إلى التحضر وتغيير المواقف حول حجم الأسرة، وزيادة فرص التعليم والعمل للنساء، مشيراً إلى أن معدل الخصوبة العام للمواطنات في العمر بين 15-49 سنة 2020، بلغ 3.21 مولود لكل أنثى مقابل 1.02 مولود لكل أنثى من غير المواطنات.

ولفت التقرير إلى أن معدل الوفيات الخام لكل 1000 من السكان قد بلغ 1.03حالة وفاة عام 2020، مقارنة بالمعدل 0.83 عام 2019، والذي يعد من بين أدنى معدلات الوفيات في العالم، وبالنظر إلى معدلات الوفيات التفصيلية، فقد بلغ معدل وفيات الأمهات ثلاث وفيات لكل 100 ألف مولود حي في عام 2020، منخفضاً بقيمة كبيرة عنه في عام 2019، والذي بلغ تسع وفيات لكل 100 ألف مولود حي، كذلك كانت معدلات الوفيات المرتبطة بالأمراض طبيعية أيضاً داخل إمارة دبي.

وفيات الأمراض

جاء معدل وفيات أمراض الجهاز الدوري 0.367 لكل 1000 من السكان مقارنة بمعدل 0.25 في عام 2019، ثم معدل وفيات السرطانات والذي انخفض إلى 0.082 لكل 1000 من السكان عام 2020، مقارنة بمعدل0.1 وفاة في عام 2019، في حين ثبت وجود زيادة طفيفة في معدل الوفيات لأمراض الجهاز التنفسي ليبلغ 0.078 عام 2020 مقارنة بالقيمة 0.04 في عام 2019، في المقابل فقد ثبت انخفاض كبير في معدل الإصابة بالأمراض المعدية (لكل 100 ألف من السكان) والذي بلغ 432 وفاة فقط في عام 2020 مقارنة بالقيمة 1196 وفاة في عام 2019، وذلك نتيجة الانخفاض الكبير في الإصابة بالأمراض المعدية (المواطنين).

• النساء تفوقن في المعدل العمري الخاص بهن وبلغ 80.8 سنة مقابل 79.5 سنة للذكور.



• ارتفاع المعدل العمري للمواطنين جاء نتيجة التطور الكبير في الخدمات الصحية خلال السنوات الأخيرة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news