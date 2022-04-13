الامارات | «تعاونية الاتحاد» تدعم المبادرات المجتمعية لـ«محمد بن راشد للإسكان»

شكرا لقرائتكم خبر عن «تعاونية الاتحاد» تدعم المبادرات المجتمعية لـ«محمد بن راشد للإسكان» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقعت تعاونية الاتحاد مذكرة تفاهم مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، تقدم بموجبها دعماً مادياً لدعم مبادراتها المجتمعية، بما يسهم في تحسين حياة أفراد المجتمع.

وقع الاتفاقية المدير التنفيذي للمؤسسة، عمر حمد بوشهاب، والرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد خالد حميد بن ذيبان الفلاسي.

وتندرج الاتفاقية في إطار برامج تعاونية الاتحاد لتعزيز أواصر التعاون مع القطاع الحكومي والاشتراك في المبادرات الموجهة لأفراد المجتمع وتوسيع دورها في التنمية المجتمعية.

وبموجب الاتفاقية، توفر تعاونية الاتحاد بطاقات شرائية لذوي الدخل المحدود والفئات الأخرى المستفيدة من مبادرات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان المجتمعية لتوزيعها عليهم.

وقال خالد الفلاسي، إن مساهمة تعاونية الاتحاد في دعم مبادرات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تأتي ضمن مبادراتها المجتمعية، مبيناً أن العمل التعاوني الجماعي يعتبر القوة الحقيقية التي تسهم في إحداث التغيير في المجتمع.

وأكد عمر حمد بوشهاب أن دعم التعاونية للفئات المستفيدة من المؤسسة، سيكون له آثار إيجابية كثيرة تعكس القيم التي تربى عليها مجتمع الإمارات.

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