الامارات | «عزيزي للتطوير العقاري» تقدّم 10 ملايين درهم لمبادرة «مليار وجبة»

شكرا لقرائتكم خبر عن «عزيزي للتطوير العقاري» تقدّم 10 ملايين درهم لمبادرة «مليار وجبة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة «عزيزي للتطوير العقاري» المساهمة بمبلغ 10 ملايين درهم دعماً لمبادرة «المليار وجبة»، الأكبر في المنطقة لتقديم الدعم الغذائي من الإمارات إلى الفقراء والمحتاجين والفئات الضعيفة من الأطفال واللاجئين والنازحين والمتضررين من الأزمات والكوارث في 50 دولة.

وقال مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة عزيزي للتطوير العقاري، ميرويس عزيزي: «تسرنا المساهمة في مبادرة المليار وجبة، التي انطلقت مطلع شهر رمضان، وأطلقت حراكاً مجتمعياً مهماً جداً، يجسّد قيم العطاء والتضامن، بقيادة حكيمة والتزام إنساني من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وهي حتماً المبادرة الأكبر من نوعها، والأكثر تأثيراً في دعم جهود التصدي للجوع عالمياً. وفيما يعاني 800 مليون إنسان في العالم سوء التغذية، واجب كلٍ منا أن يسهم في توفير مستقبل أفضل، يكون فيه لكل شخص القدرة على الحصول على التغذية الصحية التي يحتاجها».

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