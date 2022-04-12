الامارات | دبي تطلق “صكوك الوقف” لدعم المشاريع الصحية والتعليمية والانسانية

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تطلق “صكوك الوقف” لدعم المشاريع الصحية والتعليمية والانسانية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي إطلاق مبادرة “صكوك الوقف” لدعم المشاريع الصحية والتعليمية والإنسانية.

وأضاف سموه في تدوينة عبر حسابه على "تويتر": أطلقت دبي اليوم عبر مركز محمد بن راشد لاستشارات الوقف "صكوك الوقف”.. منتج انساني خيري مبتكر يتم الصرف من عوائده على المشاريع الصحية والتعليمية والانسانية مع حفظ الأصول.

وقال سموه إن “دبي سباقة باطلاق المبادرات النوعية ليس فقط في المجالات الاقتصادية والتطويرية وإنما أيضًا في المجالات الانسانية"

وتابع: البداية بمائة مليون درهم.. ومتاح لمساهمة الشركات والأفراد لمن يسعى للخير في هذا الشهر الفضيل، مضيفاً أن صكوك الوقف ستدعم بشكل كبير المساهمة المجتمعية للشركات في المشاريع النفعية.

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