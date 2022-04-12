الامارات | رمضان 30 يوماً والعيد 2 مايو فلكياً

شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان 30 يوماً والعيد 2 مايو فلكياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، إبراهيم الجروان، أن يكمل شهر رمضان 30 يوماً، ويبدأ شهر شوال وعيد الفطر المبارك يوم الإثنين الثاني من مايو المقبل.

وأوضح أن الشهر القمري الجديد يولد يوم الأحد الأول من مايو في تمام الساعة 00:28. بعد منتصف الليل، متزامناً مع كسوف جزئي للشمس تشهده مناطق أقصى أميركا الجنوبية والقطب الجنوبي.

وقال الجروان لـ«الإمارات اليوم» إنه مع مغيب شمس اليوم نفسه يكون الهلال بعمر يتجاوز 18:30 ساعة، ويغرب بعد غروب شمس اليوم نفسه بنحو 37 دقيقة، وبالتالي فإن فرصة رصده واردة في كل الدول العربية، التي نتوقع توافقاً تاماً بينها على غرة شهر شوال ويوم عيد الفطر المبارك. وأضاف أن غرة شهر ذي الحجة فمتوقعة أن تكون يوم 30 من يونيو المقبل، وبالتالي يكون الثامن من يوليو يوم عرفة، والسبت التاسع من يوليو عيد الأضحى المبارك حسب الحسابات الفلكية.

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