الامارات | "الإمارات للخدمات الصحية" تطبق نظام "إدارة تجربة المريض"

شكرا لقرائتكم خبر عن "الإمارات للخدمات الصحية" تطبق نظام "إدارة تجربة المريض" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقامت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بتفعيل نظام " إدارة تجربة المرضى" - النظام الإلكتروني الرائد من" سدكو " - في 126 مركزا وأكثر من 700 قسم رعاية صحية موزعة في جميع أنحاء الدولة تشمل مراكز الرعاية الصحية الأولية ومراكز الرعاية الصحية المتخصصة ومراكز الطب الوقائي ومراكز سعادة المتعاملين ومراكز التبرع بالدم، والمستشفيات.

تأتي هذه الخطوة - التي أنجزت بالتعاون مع "إميتاك للحلول الطبية" - تماشيا مع رؤية المؤسسة الهادفة إلى تقديم تجربة استثنائية للمرضى.

ويحسن نظام "سدكو" المتطور من تجربة المرضى في كافة نقاط الاتصال، قبل وصولهم إلى المركز الطبي وبعد انتهاء الزيارة بما في ذلك توجيههم تلقائيا عبر مختلف المراكز وأقسام الرعاية الصحية لضمان سير العمليات بسلاسة وتقليل وقت الانتظار لضمان تجربة مريحة.

وتشمل مميزات هذا النظام حجز المواعيد وتسجيل الوصول عبر الهاتف المحمول والإشعارات عبر الرسائل القصيرة والإصدار الفوري لتذاكر الانتظار الإلكترونية وإدارة قائمة الإنتظار ونظام الشاشات الرقمية والإدارة المركزية ونظام ذكاء الأعمال.

ويزود النظام المؤسسة ببيانات تحليلية عن زيارة المرضى خلال الوقت الفعلي ما يتيح لها استخدام مواردها على نحو أكثر كفاءة وفعالية وذلك بتقديم رؤى مباشرة حول العمليات اليومية وتحديد المجالات التي تتطلب التحسين والتطوير وتحليل أداء المؤسسة وإدارة توزيع الموظفين وتعزيز التواصل بشكل أفضل داخل كل قسم وتقديم مخطط عام لرحلة كل مريض في مرافق الرعاية الصحية.

وقالت مديرة إدارة الدعم التقني في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أمل كرمستجي : " تلتزم المؤسسة بتبني أحدث الابتكارات وتنفيذها وفقا لأفضل المعايير الدولية سعيا منها لتقديم تجربة رعاية صحية استثنائية في كافة مراكزنا، ويطبق نظام إدارة تجربة المرضى من شركة "سدكو" مفهوم التجربة الذكية حيث يوجه المرضى تلقائيا داخل الأقسام المختلفة في مراكزنا ومرافقنا ما يمنحهم تجربة أفضل في الوقت الذي يمنحنا التحكم الكامل بمختلف عملياتنا.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة "سدكو" مجدي البيت شاويش : يؤثر التقدم التكنولوجي بصورة كبيرة على قطاع الرعاية الصحية، ويؤدي الاستخدام المتزايد للهواتف الذكية إلى اعتماد مقدمي الرعاية الصحية على تطبيقات الهاتف المحمول لتبسيط عملياتهم وبالتالي توفير تجربة أفضل للمرضى.

وعبر عن الفخر بهذه الشراكة مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية والمساهمة في نقل تجربة المرضى إلى مستوى جديد ومتطور يعزز من كفاءة سائر الخدمات في مراكز المؤسسة المتعددة ويقلل من تكاليف العمليات التشغيلية ويحسن توزيع الموظفين عبر المراكز مع مراعاة زيادة سعادة المرضى وراحتهم.

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