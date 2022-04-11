الامارات | "ميتا" تكشف عن ميزة جديدة في تطبيق "ماسنجر"‎‎

شكرا لقرائتكم خبر عن "ميتا" تكشف عن ميزة جديدة في تطبيق "ماسنجر"‎‎ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نقل مركز "تريندز" للبحوث والاستشارات عن مدونة "ميتا" الشركة المالكة لأهم منصات التواصل الاجتماعي، قيامها بالكشف عن ميزة جديدة في تطبيق "ماسنجر"، وذلك بإضافة الاختصارات لتسهيل جذب الانتباه في محادثة جماعية كاملة، لافتة إلى أن الميزة الجديدة تشبه جوجل workplace والعديد من الخدمات الأخرى عبر الإنترنت.

وأوضحت الشركة أن كتابة رمز @ سيؤدي إلى وضع علامة على اسم شخص محدد في محادثة جماعية أو مستند، كما سيكون المستخدمون على نظامي أندرويد و IOS قادرين على التأكد من أن كل شخص في الدردشة الجماعية قادر على رؤية ما يكتبه باستخدام اختصار الجديد everyone.

وطرحت شركة "ميتا" أيضاً اختصارها الجديد الصامت، الذي يتيح للمستخدمين تنبيه أعضاء مجموعة معينة لأمر معين دون إزعاجهم، بإرسال إشعار في حال كانوا في مناطق زمنية مختلفة تعد اختصارات ميتا الجديدة والصامتة مجرد بداية، على الرغم من أن الشركة الأم لفيسبوك تخطط لإضافة المزيد من الاختصارات إلى مسنجر .بحسب ما ذكرته الشركة في مدونتها.

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