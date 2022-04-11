الامارات | مع إلغاء الملصق.. 3 طرق تثبت إقامتك في الإمارات‎‎

شكرا لقرائتكم خبر عن مع إلغاء الملصق.. 3 طرق تثبت إقامتك في الإمارات‎‎ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوقفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، اليوم إصدار ملصق الإقامة، للأجانب وذلك في كافة طلبات الإصدار أو تجديد الإقامة، التي قدمت اليوم عبر مراكز الخدمة المختلفة على مستوى الدولة، وتم استخدام نموذج موحد جديد يضم خدمتي إصدار وتجديد الإقامة وبطاقة الهوية في طلب واحد، ، فيما لم يطرأ تغييرا على الرسوم السابقة حتى الآن، حسب ما ابلغ مسؤولون في مكاتب خدمة "الإمارات اليوم".

ووردت استفسارات عدة من قراء حول كيفية إثبات إقامتهم في الإمارات خلال عملية السفر والقدوم من الخارج إلى الدولة، وكذا بالنسبة للمعاملات الحكومية والخاصة في بلدانهم والتي قد تتطلب منهم إثبات الإقامة في الإمارات، وذلك بعد التوقف عن طباعة الملصق.

وبحسب الإجراءات المعلنة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، هناك 3 طرق تمكن الأجانب من إثبات إقامتهم في الإمارات، الأولى :

هي بطاقة الهوية الإماراتية الصادرة للأجنبي المقيم في الدولة، حيث تتضمن البطاقة كافة التفاصيل المذكورة سابقًا في قسيمة الإقامة، ويمكن للمسافرين القادمين ابرازها لشركات الطيران حيث سيتم استخدام قارئ جوازات السفر المتاح لدى منصات الشركات العاملة بقطاع النقل الجوي في المطارات.

والطريقة الثانية لإثبات الإقامة، هي الحصول عليها إلكترونيا عبر التطبيق الذكي لهيئة الهوية، ومن ثم طباعتها، والطريقة الثالثة هي الحصول على تفاصيل الإقامة عبر نموذج مطبوع يمكن التقدم للحصول عليه ممهورًا بختم الهيئة وذلك من خلال حسابات الأفراد باستخدام تطبيق الهيئة أو عبر منظومة الخدمات الذكية بواسطة الموقع الإلكتروني www.icp.gov.ae والذي يتيح إمكانية طباعة نموذج تفاصيل الإقامة

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