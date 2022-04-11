الامارات | برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء يقر استراتيجية الإمارات للاقتصاد الرقمي

شكرا لقرائتكم خبر عن برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء يقر استراتيجية الإمارات للاقتصاد الرقمي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اجتماعاً لمجلس الوزراء اليوم الاثنين أُقر خلاله استراتيجية الإمارات للاقتصاد الرقمي واعتمد إعادة تشكيل مجلس إدارة كليات التقنية العليا ومجموعة من الاتفاقيات الدولية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تدوينة عبر حسابه على شبكة “تويتر”: ترأست اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي أقررنا خلاله استراتيجية الإمارات للاقتصاد الرقمي.. هدفنا أن يكون مساهمة هذا القطاع 20% من مجمل اقتصادنا الوطني غير النفطي خلال السنوات القادمة.. وشكلنا مجلساً للاقتصاد الرقمي برئاسة وزير الذكاء الاصطناعي عمر العلماء.

وتابع صاحب السمو: أقررنا خلال الجلسة إطارا تنظيميا إضافيا لدعم العمل الانساني الخارجي .. يتضمن إنشاء مكاتب تنسيقية للمساعدات الانسانية ضمن البعثات الخارجية للإمارات في عدد من الدول.. عملنا الانساني في تصاعد وازدياد بحمدالله.. وستبقى الإمارات عاصمة للخير باذن الله ومحفوظة بهذا الخير

وقال صاحب السمو: اعتمدنا اليوم إعادة تشكيل مجلس إدارة كليات التقنية العليا برئاسة أحمد بالهول الفلاسي .. التعليم بحاجة لتطوير المخرجات .. ورفع المهارات .. والإعداد لمستقبل ملىء بالمتغيرات

وأضاف: اعتمدنا مجموعة من الاتفاقيات الدولية منها اتفاقية لربط أنظمة المدفوعات لدول مجلس التعاون ..واتفاقيات مع الولايات المتحدة والدنمارك والبرازيل .. واعتمدنا انضمام الدولة للشراكة الدولية للهيدروجين وخلايا الوقود في الاقتصاد لدعم أهدافنا في مجال الطاقة النظيفة

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