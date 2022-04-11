الامارات | "الإمارات للتعليم" تحدد مواعيد عمل مركز الاتصال خلال رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن "الإمارات للتعليم" تحدد مواعيد عمل مركز الاتصال خلال رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، بأن مواعيد عمل مركز الاتصال التابع لها خلال شهر رمضان تبدأ الساعة الثامنة صباحاً في جميع أيام الأسبوع من الإثنين إلى الجمعة، وتنتهي الساعة الثالثة عصراً في أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، فيما تنتهي يوم الجمعة الساعة الواحدة ظهراً، ودعت المؤسسة المتعاملين إلى التواصل معها عبر الرقم (80037322).

وتقدم المؤسسة خدمات إلكترونية عدة للطلبة وأولياء أمورهم والمتعاملين، منها طلب تسجيل وقبول طالب في المدارس الحكومية، وﻃﻠﺐ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻃﺎﻟﺐ ﺳﺎﺑﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، وﻃﻠﺐ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ، وﻃﻠﺐ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﺪراﺳﻴﺔ، وﻃﻠﺐ إﺻﺪار ﺷﻬﺎدة ﻟﻤﻦ ﻳﻬﻤﻪ اﻻﻣﺮ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، وﻃﻠﺐ إﺻﺪار ﺷﻬﺎدة اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ دراﺳﺔ ﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، وﻃﻠﺐ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺷﻬﺎدة دراﺳﻴﺔ - ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﺎم، وﻃﻠﺐ إﺻﺪار ﺷﻬﺎدة ﺗﺮك دراﺳﺔ، وطلب تسديد الرسوم الدراسية لأبناء الوافدين في المدرسة الحكومية.

من جهة أخرى، يستهل طلبة المدارس الحكومية الدراسة في الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الجاري، يوم الاثنين المقبل، بعد إجازة الربيع التي تمتد حتى 14 من الشهر نفسه، حيث يستأنف 293414 طالباً وطالبةً،دراستهم في 578 مدرسة.

وحدد التقويم المدرسي عدد أيام التمدرس بـ186 يوماً للعام الأكاديمي 2021/2022، لجميع المدارس الحكومية والخاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم، فيما بقية المدارس فإن الحد الأدنى يجب أن لا يقل عن 182 يوماً.

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