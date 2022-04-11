الامارات | 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا و591 حالة شفاء

شكرا لقرائتكم خبر عن 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا و591 حالة شفاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس، عن إجراء 233 ألفاً و862 فحصاً جديداً، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم وعزلهم.

‌‎وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص، على مستوى الدولة، في الكشف عن 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 893 ألفاً و862 حالة.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 591 حالة جديدة لمصابين بالفيروس وتعافيهم من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 874 ألفاً و40 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن تقديم 6636 جرعة جديدة من لقاح «كوفيد-19»، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي قدمتها حتى أمس 24 مليوناً و602 ألف و281 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 248.75 جرعة لكل 100 شخص.

ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19»، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي تساعد في تقليل الحالات والسيطرة على الفيروس.

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