الامارات | ضبط متسول في دبي وبحوزته 40 ألف درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط متسول في دبي وبحوزته 40 ألف درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت شرطة دبي بأنها القت القبض على متسول وبحوزته 40 ألف درهم، ومبالغ نقدية بعملات عربية وأجنبية، جمعها من التسول، وذلك في إطار حملة «التسول مفهوم خاطئ للتراحم»، التي أطلقتها بالتعاون مع الشركاء قبيل شهر رمضان المبارك.

وقال مدير إدارة المتسللين بالنيابة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، العقيد أحمد العديدي، إن القيادة العامة لشرطة دبي أطلقت قبيل شهر رمضان حملة التوعية السنوية تحت عنوان «التسول مفهوم خاطئ للتراحم»، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر ظاهرة التسول، والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره، إضافة إلى ضبط المتسولين في الأماكن العامة، وتستمر الحملة طوال شهر رمضان الكريم، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

وأوضح أن الحملة تعتبر من الحملات الناجحة التي أسهمت في خفض أعداد المتسولين سنوياً، نظراً للإجراءات الصارمة والحازمة المتخذة حيال المتسولين المضبوطين، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية تقوم سنوياً بوضع خطة أمنية متكاملة لمكافحة التسول، عبر تكثيف الدوريات في الأماكن المتوقع وجود المتسولين فيها.

وتابع العديدي أن هناك جهات رسمية وهيئات وجمعيات خيرية يمكن لأي شخص اللجوء إليها لطلب المساعدة المالية أو للحصول على «إفطار صائم»، وغيرها من الاحتياجات، لافتاً إلى أن هناك أشخاصاً يعللون سبب تسولهم لحاجتهم للمال، وهذا الأمر غير قانوني، ويعاقب عليه القانون الاتحادي وفق المادة رقم 5 لسنة 2018 في شأن مكافحة التسول، وتتم إحالتهم إلى القضاء.

ودعا إلى عدم الاستجابة لاستجداء المتسولين، أو التعامل معهم بمشاعر الشفقة والعطف على مظهرهم، ومساعدة أجهزة الشرطة بالإبلاغ الفوري عن أي متسول يتم رصده في أي مكان على مركز الاتصال (901) أو خدمة عين الشرطة على التطبيق الذكي لشرطة دبي، ومنصة (E-Crime) للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية.

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