الامارات | مبتكرون.. حزام ذكي لحماية الأفراد من الغرق أثناء السباحة

شكرا لقرائتكم خبر عن مبتكرون.. حزام ذكي لحماية الأفراد من الغرق أثناء السباحة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صمّمت طالبتان بجامعة الوصل في دبي، حزاماً ذكياً للحماية من الغرق، وذلك بهدف الحد من حوادث الغرق أثناء السباحة، خصوصاً بالنسبة للأطفال، ما يحقق الأمان ويحافظ على الأرواح.

وأفادت الطالبتان مروة خالد المستكي، وهاجر عبدالناصر صالح، بأنه يتم ارتداء الحزام الذكي حول خصر الشخص الذي يريد السباحة، سواء في أحواض السباحة أو البحر، ولا يمثل الحزام حملاً زائداً، إذ إنه يتميز بخفة الوزن وسهولة الاستخدام.

وأضافت الطالبتان أن الحزام به زر يمكن الضغط عليه عند الشعور بالخطر، ليدفع صاحبه على الفور إلى الأعلى ويحميه من الغرق، إضافة إلى خاصية التتبع Gps، ليسهل تتبع الشخص في أي موقع داخل البحر، والوصول إليه بكل سهولة.

وذكرت الطالبتان أنهما استخدمتا مواد غير مكلفة في تصنيع الحزام الذكي، ما يجعله مناسباً للجميع ولكل الفئات العمرية، إضافة إلى أنه يمكن للعاملين في خفر السواحل والضفادع البشرية، الاستفادة منه، فضلاً عن أنه يشجع على السباحة.

وأوضحتا أن الحزام يحتوي على إسفنجة مغطاة بمادة عازلة للماء، ومربوطة بحلقات، يصل بينها حبل ممتد للطرف الآخر بالحزام، ومن خلال الضغط على الزر، يتحرر الحبل ويرتخي ما يؤدي إلى الضغط على الحلقات، فتنتفخ الإسفنجة، ما يجعل الشخص المرتدي للحزام يرتفع لسطح الماء في غضون ثوانٍ معدودة.

ولفتت الطالبتان إلى أنهما استهدفتا من خلال مشروعهما تقديم خدمة للمجتمع، يمكن أن تسهم في الحفاظ على الأرواح، خصوصاً أنه من حين لآخر تظهر حالات غرق بين الأطفال أثناء السباحة. الحزام يتميز بخفة الوزن وسهولة الاستخدام ومناسب لجميع الأعمار.

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