الامارات | تمديد جولات «المكتبة المتنقلة» في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد جولات «المكتبة المتنقلة» في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي تمديد جولات المكتبة المتنقلة لتستمر طوال العام، بعد النجاح الذي حققته خلال جولاتها التي شملت عدداً من المدارس والوجهات الرئيسة خلال مارس الماضي، ضمن حملة «أبوظبي تقرأ»، التي نظمتها في إطار الحملة الوطنية «الإمارات تقرأ».

وشهدت حملة «أبوظبي تقرأ»، مشاركة ما يزيد على 30 ألف شخص، بما في ذلك أكثر من 27 ألف قارئ في فعاليات نهاية الأسبوع في حديقة «أم الإمارات»، و3000 قارئ في جولات المكتبة المتنقلة.

وأكد وكيل الدائرة، عامر الحمادي، «وجود توجه متزايد للقراءة والأنشطة الأدبية، ما يتماشى مع استراتيجية الدائرة في ترسيخ ثقافة القراءة كأسلوب حياة».

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